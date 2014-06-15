英媒：英国将放宽中国公民访英签证

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，英国《卫报》发表了首席政治事务记者沃特的报道称，英国政府在中国总理李克强访英期间，将宣布放宽对中国公民到访英国的签证政策。

报道还引述英国政府消息来源说，英方将在李克强周一（6月16日）抵达英国进行访问的当天做出有关宣布，希望以此鼓励更多中国的游客和投资者来英国。 而李克强此次访问也是自从2011年以来，首位中国总理到访英国，期间他将与英国首相卡梅伦举行一年一度的中英政府首脑会议。 《卫报》称，去年英国财相奥斯本在去年10月到访中国时，曾宣布将对中国的商业领袖提供24小时"特别优先"签证服务。此外，英国政府也推出试验计划，允许一些中国的旅游代理公司使用欧盟申根签证的申请表申请入境英国签证。 但中国驻英大使刘晓明在周五（6月13日）则表示，这些措施还不够。他对记者表示，他经常收到在英国投资的中资企业家投诉，抱怨说，英国实施的签证限制使这些企业在更换高管人员遇到困难，也使这些企业在英国的运作要比在其他欧洲国家难。 因此，刘晓明大使认为，英国签证限制的问题削弱了英国吸引更多外来投资和外来人才的能力，因此，他希望在这一问题上会有更多进展。 《卫报》的报道还说，预料有关签证政策的改革之一，有可能是允许所有来自中国的访客使用欧盟申根签证的申请表申请英国签证。而奥斯本去年10月宣布的试验计划只适用于部分中国旅游代理公司。