阿拉山口综保区顺利开办首票海关业务

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，6月14日，在阿拉山口综合保税区报关大厅，阿拉山口海关现场关员为阿拉山口西铁龙商贸有限公司铁路进口的26.4吨旧轮胎办理了入区通关手续，办理过程用了不到10分钟时间。这是阿拉山口综保区投入运行后的第一笔报关业务，标志着综保区正式封关运营。

"这是综保区封关运营后的首票海关业务，也是我们第一次代理综保区报关手续，开始还担心会不会因为业务操作不熟悉，通关流程复杂，影响通关效率，没想到通关过程非常顺畅。"为货物办理报关手续的报关员易伟说道。 阿拉山口综保区作为新疆第一个综合保税区，在全国范围内首次拥有铁路专用线，区内9条宽轨和6条准轨铁路线，承担着综保区的主要运输任务，是综保区联系外界的重要交通渠道。"综合保税区申建成功后，我们认真协助综保区管委会开展综合保税区园区规划工作，并针对海关监管需求设置和监管流程设计等环节，专程赴内地海关考察调研，汲取成功经验；同时针对阿拉山口综保区是全国唯一一家拥有铁路卡口的综合保税区情况，积极克服时间紧、人手不足、无相关经验可循的种种困难，制定铁路卡口监管方案，为综保区正式封关运营做好充足准备。"阿拉山口海关综保区专职工作人员苏亚看着第一列进境列车成功通过卡口入区时说。 据了解，2013年1月，阿拉山口综保区顺利通过国家10个部委联合验收，经过一年的筹备，在各方共同努力下，综保区正式封关运行，实现了由"建设快"到"见效快"的飞跃。综保区正式运营将为口岸吸引外资，承接产业转移，由通道经济向综合型经济发展，带动丝绸之路经济带建设发挥巨大作用。