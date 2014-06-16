消失的神秘人类或从未存在 曾被指改写进化史(图)

哈通社阿斯塔纳电，据光明网消息，新科学家报道，近日科学家们表示，人类近亲之一sediba南方古猿可能从未存在过，它的化石可能只是两个物种混合在一起的残骸，此前科学家们曾以为它将导致人类进化史的改写。

2008年，sediba南方古猿的化石首次发现于南非马拉帕。这具200万年历史的化石表现出混合特征，有的特征类似南方古猿，而其它特征类似人属，这意味着sediba南方古猿正在逐渐变成人类，人属最初在南非进化，而非之前预想的东非。 然而，一项最新的分析表明sediba南方古猿可能从未存在过。"我认为在马拉帕有两个不同的人属，"以色列特拉维夫大学的艾拉•比恩这样说道，中一个是南方古猿，而另一个是早期人属。我们无法辨别南方古猿的残骸是否具有足够独特的特征而被分为一个新物种。 比恩主要研究古人类的脊柱，因此她对去年发表的一篇有关sediba南方古猿脊柱的文章非常好奇。在马拉帕发现了两副骨骼的碎片，一个是幼年男性一个是成年女性。通过观察脊椎的照片她发现年轻男性身上熟悉的特征。"我意识到（年轻男性的）脊椎非常类似Nariokotome男孩的。" Nariokotome男孩,又被称为图尔卡纳男孩(Turkana Boy)，是具有150万年历史的直立人残骸。直立人是一个广泛存在的物种，它或可能是现代人类的直接祖先。图尔卡纳男孩的脊椎和我们的非常相似，最突出的特征是脊椎的宽大，而非长度。而相比之下成年女性的脊椎则更长，这是南方古猿的经典特征。因此比恩总结称这些脊椎属于两个不同物种。 当比恩将她的研究发现分享给特拉维夫大学的尤尔•拉克时，她的理论得到了支持。"他也有相同的发现：这些骨骼属于一个南方古猿和一个早期人类。"只不过这两副骨骼的归属恰好相反：年轻男性的下颌看起来像南方古猿，而成年女性的则看起来像人类。 两名学者因此总结称残骸分别来自人类和南方古猿的一名成年人和一名少年。他们将这项发现展示在本周加拿大卡尔加里召开的古人类协会会议上。不出所料，sediba南方古猿的发现者、南非威特沃特斯兰德大学的李•伯格对此并不赞同。从成年个体骨骼摆放的位置来看，它很可能来自单一的个体。他承认年轻sediba南方古猿的脊椎和直立人的脊椎有几分相似，但他表示脊椎在整个儿童期会逐渐长长。如果年轻的sediba南方古猿长大后，他的脊椎可能会变得更类似南方古猿。 比恩对此并不信服。其它年轻的南方古猿化石也有更长的脊椎，她这样辩论道。无论如何，伯格表示，如果sediba南方古猿的确是介于南方古猿和人属的过度物种，那么比恩和拉克的发现就有一定的道理。"进化理论的中心原则便是随着物种的分化，类群内部的变化变成类群之间的变化。" sediba南方古猿脊椎的其它特征或可以解释比恩所发现的差别。伯格的最新研究暗示年轻男性的脊椎显示出疾病的迹象，如果事实的确如此，那么它可能并不是这个物种的最佳代表。