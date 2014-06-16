苏州球迷熬夜看球猝死 中国一天两球迷身亡

哈通社阿斯塔纳电，据文学城消息，前天，中国苏州相城区黄桥一名年轻男子被人发现猝死在房间内，死前电脑正放着世界杯比赛，据当地警方透露，其死亡原因与熬夜观看世界杯荷兰逆转西班牙之战有关。

这名男子现年25岁，据邻居介绍，前天清晨6点多，该男子在房间内一动不动，家属上前查看，发现他已没有了气息，吓得赶紧拨打电话求救，但遗憾的是，该男子被紧急送往医院后，未能挽回其生命。当地警方介入调查后发现，该男子出事的房间内，电脑依然开着，按照时间计算，或许刚看完荷兰5比1逆转西班牙的世界杯比赛。 据当地医生介绍，正值世界杯期间，看球赛时，球迷往往会因为球赛的波动而变得异常亢奋，这对于体质不好的人来说，很容易诱发心绞痛、心肌梗赛等疾病。此外，很多球迷看球赛都会喝酒，致使心跳更快，血压也随之升高，这对心脏功能不好的人而言，会有意想不到的潜在风险。 实际上，球迷们看球时要注意眼睛放松，熬夜看球时，千万不能"透支"自己的身体，注意保持充足睡眠更重要。 此外，辽足一名老球员，同样在观看西班牙与荷兰队比赛时，突发心脏病猝亡，享年51岁。