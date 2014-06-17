俄媒：两艘北约侦察船将在黑海监视俄黑海舰队

哈通社阿斯塔纳6月17日电，据中新网援引俄罗斯媒体16日报道，军事外交消息人士表示，法国海军"德普伊•德•洛梅"号(Dupuy de Lome)侦察船周一(16日)晚上将进入黑海，并与昨天(15日)进入的意大利海军埃尔特拉号(Elettra)侦察船汇合。

目前黑海有两艘北约军舰：法国"舒尔库夫"号护卫舰(Surcouf)和"埃尔特拉"号。美国"维拉湾"号巡洋舰15日离开黑海，该舰从5月23日开始停留在那里。 他说："周日(15日)早上，意大利海军‘埃尔特拉'号侦察船通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡进入黑海海域。今天(16日)晚上法国‘德普伊•德•洛梅'将与它汇合。"不过他说，三艘北约军舰同时存在的情况不会持续很久，周二(17日)，法国海军"舒尔库夫"号护卫舰将离开黑海海域。 俄罗斯国防部消息人士早前透露，俄罗斯黑海舰队的军舰和海上航空队正在关注北约军舰在黑海水域的动向。 根据《蒙特勒公约》，非黑海沿岸国家的军舰在该海域的停留时间不能超过21天，同时严格限制军舰的级别和吨位。早前报道，美国"泰勒"号导弹护卫舰违反《蒙特勒公约》的规定，该护卫舰在黑海的停留时间比规定期限超出了11天。 俄罗斯专家们称北约舰只抵达黑海是"神经游戏"。全俄舰队支持运动主席米哈依尔•涅纳舍夫海军上校表示，北约军舰在黑海停留，是在持续对俄罗斯进行侵略性施压。他说，这会导致俄方采取回应措施。