英国将全面简化中国人申请英国签证手续

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,内政部长特里莎•梅说，来英国访问和做生意的中国人人数急剧上升。

就在中国总理李克强周一抵达英国访问之际，英国内政部宣布，一个新的简化的签证申请程序将向所有申请访英的中国人开放。

去年，英国在4个旅游中介机构中作了试点，允许他们在办理欧盟申根签证时使用同一表格同时申请英国入境签证。 现在，英国内政府说，这个简化的申请程序将向所有的中国人开放。 另外，一个新的24小时特快签证申请服务将在8月份推出。 此前，北京批评英国的签证申请程序繁琐、官僚且不透明。 内政部长特里莎•梅说，来英国访问和做生意的中国人人数急剧上升。在已经提供一流的签证服务基础上进一步的简化手续，可以让申请者亲身体验英国式服务。 另外，从今秋起，持有爱尔兰访问签证的中国人进入英国可以免签，反向亦然。 其它便利措施还包括，在中国各地开设12个签证申请中心，使中国成为英国在海外开设签证办理机构最多的国家。 另外，在北京、上海和广州的签证中心还将推出贵宾服务，减少申请者的等候时间。 中国旅游者是全球第一大奢侈品消费群体，他们在奢侈品上的花费2013年占全球奢侈品消费的29%。 预计，中国游客在英国的消费到2017年将突破10亿英镑。 不过，随着2015英国大选年的接近，移民问题成为英国最关注的问题，英国内政部长在宣布简化中国公民访英签证的同时重申英国无意加入申根协议。