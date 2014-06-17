贝克尔•博兹达：纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦的凯末尔

哈通社阿斯塔纳6月16日电，据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦驻土耳其大使江赛依特•图依买巴耶夫同土耳其司法部长贝基尔•博兹达就进一步加强两国合作，哈萨克斯坦在《2050发展战略》框架下取得的成就进行了深入交谈。

江•图依买巴耶夫向贝•博兹达介绍了哈萨克斯坦司法领域近几年发生的一些变化，强调指出两国在司法领域进一步加强合作的重要性。

贝•博兹达说,进一步发展哈萨克斯坦与土耳其之间的战略合作伙伴关系意义重大，独立以来，哈萨克斯坦在保障公民权益方面成绩斐然，土耳其愿进一步加强同哈萨克斯坦在司法领域的合作。 贝•博兹达表示，哈萨克斯坦始终将捍卫国家主权和提高人民生活水平作为制定外交政策的主要依据。目前哈萨克斯坦执行的就是比较均衡的、对国家和民族有利的外交政策，这是非常正确的一种做法。纳扎尔巴耶夫总统是这一政策的总设计师。他不仅在国内威望很高，而且在突厥语系国家，乃至全世界都有一定的威望。哈萨克斯坦2050发展战略和2014国庆咨文赢得世界许多专家和学者的好评，他的经营之道与个人魅力，值得我们借鉴与学习。 贝•博兹达说："纳扎尔巴耶夫是哈萨克斯坦的凯末尔，只有伟大的人物出现的时代，才会有伟大的时代。哈萨克斯坦目前正处于伟大的时代。 双方在会谈中就两国当前的关系及发展前景深入交换了意见。 据悉，近些年来土耳其已为哈萨克斯坦培训200多名公检法司人员。