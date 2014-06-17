记者来鸿：美女丰臀竟成头条新闻？

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,一个是人权问题，一个是创业资本；两个女人丰满的臀部抓住肯尼亚人的眼球。曾长期在BBC工作的记者沃伦古反思新闻价值观的改变。

最近几个星期，两名女人臀部成了大新闻，紧紧抓住肯尼亚人的眼球。

第一位女人，她的臀部被升华为人权问题；另外一位女人，她的臀部则是创业资本。 我们这些打开电视希望收看严肃新闻的人来说，感觉有点迷失。这也让我思索起新闻价值观问题。 先来介绍一点背景知识。 琳达•奥克罗是位女警察，服役已经11年。一直到今年四月，认识琳达的，只有她的家人、同事和朋友。 后来，一份全国性大报刊登了一张琳达巡逻时的照片。此后，一切都变了，琳达旋即成为肯尼亚的新闻人物。 琳达那天执勤的时候，穿着一条很紧的裙子，丰满的臀部曲线暴露无遗。从照片见报到现在，琳达一直是肯尼亚媒体热烈讨论的对象。 有些人认为，选择聚焦奥克罗女士的裙子，说明媒体本身就知道关注鸡毛蒜皮。 警官琳达•奥克罗的紧身裙引起一场风波

但是，警察很不明智，决定给琳达施加纪律处分。肯尼亚人立刻挺身捍卫美女警官，社交媒体上更是掀起一阵强大风暴。 和其他许多人一样，我也强烈认为，警察真是搞错了重点。在肯尼亚这样一个充满不稳定的国家，警察有许多更紧迫、重要的事，不应该盯着裙子大作文章。 最后，警察总算让步了。但是，奥克罗可不罢休，她上法庭状告警察。琳达希望法庭判决，因为着装不够整洁决定给她加以纪律处分的做法不合法、目的只是要让她受窘。 维拉•西迪卡是位女明星，她以美臀出名、也因美臀惹来争议。 上个星期，西迪卡在国家电视台上接受采访，用了20分钟的时间和主持人探讨她的容貌、皮肤漂白，当然还有......那个臀部。

名人维拉•西迪卡被戏称"漂白美女" 主持人问她，为什么总是在炫耀臀部？西迪达女士立刻反击，"这是我身体的一部分，难道要我切除不成？" 你看，这也成了我们肯尼亚晚间新闻的一部分。 就算是我这样笃信上帝、拉家带口的男人，虽然有决心，但是，管住自己眼睛成功率都相当低。别忘了，管住眼睛本身，已经是一项艰巨的任务。 消灭在萌芽状态部分原因是，就连向观众播报新闻都被虚荣劫持了。 我们这儿有些女主播更担心暴露什么、暴露多少，而不是播报的内容。 更加无助于事的是，主播已经从播音台后面解放出来了，现在可以随便在演播室里溜溜达达报新闻。 有人把这种现象叫做"猫步新闻"。 悲哀的是，我们的新闻价值观被压到屁股底下了。 上星期去约翰内斯堡参加一次有关非洲媒体管理和道德规范的会议，我更加心灰意冷。我认识到，这样做新闻在非洲大陆其他地方也很有生命力。 参加那次会议的各位主编一致谴责，现在有许多年轻的主播，不再是感受到事业的召唤、迫切希望报道那些追求更美好、更正义的社会的故事，从而选择投身新闻行业。 相反，他们的志向是轻而易举地快速致富、出名，享受出名带来的副产品。 入行伊始，我个人"猫步新闻"的尝试被消灭于萌芽状态。

主播更应该帮助观众理解新闻？ 我刚开始在肯尼亚广播公司电视台播新闻。一天，我在员工餐厅里征求意见。我问一位同事，"昨晚，我形象怎么样？" 朋友开口回答之前，在旁边一边吃着牛肚饭、一边旁听我们聊天的老主编插口说，"小伙子，你的形象不重要，重要的是你念的内容，观众是否听得懂？是否跟得上？" 这段有关大众传播的基本教育伴随我直到今天。 讲故事 在BBC供职20年，其中10年担任资深主编，现在，我大多数时间用来帮助培训非洲未来的记者、迫切希望引导他们摆脱T台猫步、走上职业正道。 我兼职在内罗毕大学教授播音课程。每一次接到一班新学生，我都会问他们这样一个问题："你选择做新闻，动力是什么？" 如果答案是，"讲故事"或者"反映生活"，我的心会快乐地跳舞。 如果答案是"因为我长得漂亮"或者"我想出名"，那么，我的心就会咯噔地沉一下。 因为，这意味着，几年以后，我再打开电视的时候，眼球还是要被"屁股"抓走。（此处作者使用bum一词一语双关，既指"屁股"、也指"蠢货"）