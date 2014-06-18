毕卡索名画《蓝色房间》 暗藏神秘男子

哈通社阿斯塔纳6月18日电，据俄塔社报道，美国华府菲利普收藏馆发掘出新宝藏，专家经採用红外线成像技术，终于发现毕卡索名画《蓝色房间》（The Blue Room）底下藏有另一幅戴着领结、手臂支着脸庞的男子肖像，但如今浮现的新谜团是：这名男子是谁？

专家早就怀疑这幅名画底下大有文章，因为该画笔法与描绘女子在毕卡索画室出浴的画面并不协调。该馆是于1927年收藏该名画，这幅1901年的杰作是毕卡索蓝色时期初期的作品。

一名艺术品修护人员在1954年信函中即曾提及该画笔法有些古怪，但直至1990年代透过X光扫描，才发现该画底下呈现出一个模煳不清的影像，不过当时并不知道是幅肖像。

2008年，专家採用更先进的红外线成影技术，首度发现画作底下是一名满脸鬍鬚的男子，用手支着脑袋，该男子手指戴着三枚戒指，身着外套，戴着领结。修护人员说："画中人是谁？目前我们仍在寻找答桉。"

学者目前已排除是毕卡索自画像的可能，毕卡索其他重要杰作也曾被发现画中有画，菲利普收藏馆馆长苏珊．法兰克说："当他灵感来了，一定得马上下笔，画布太贵，他无法随要随取，他有时还不得不画在纸板上。"