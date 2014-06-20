文学艺术界哈萨克斯坦国家奖候选人名单公布

哈通社阿斯塔纳6月20日电，哈萨克斯坦2014年国家奖评委会近日公布文学艺术界哈萨克斯坦国家奖候选人名单。文学界：

加依勒拜•哈里穆，阿肯，诗歌作品集《TOBELGE JARGAN》，选送单位：哈萨克斯坦作家协会。

穆汗别特哈里•哈吉哈里，作家，历史长篇小说《TAR KEZENG》，选送单位：哈萨克斯坦作家协会。

吾热勒巴耶夫•乌特干，阿肯，诗歌集， 《KAGBANENG KARLEGAXTARE》，阿斯塔纳市政府推荐。 莎勒克巴耶娃•古丽娜尔，阿肯，《KEXIRINGDER KELGENIMDI OMIRGE》， 《总统与百姓》报社推荐。 音乐、剧作及电影艺术界 对赛克耶夫•肯艾斯，音乐家，2009年至2013年创作的作品，（12部作品），哈萨克国家艺术大学选送。

凯赛格勒•阔尼斯坛基诺维奇，歌手，题为《PESNIYA DUWXA MAYA》»的个人演唱会，哈萨克斯坦音乐家协会推荐。克德尔别克 巴丽努尔•巴里哈别克，音乐家，交响乐《REKVIYEM》，哈萨克斯坦音乐家协会选送。 特买诺夫•多斯木哈里，指挥，话剧《AI-KARAKOZ》。哈萨克青少年剧院选送。