美国一重犯因入狱照太帅走红网络

哈通社阿斯塔纳电，据环球网消息，美国加州一男子因涉嫌6项重罪被捕入狱。斯托克顿市警察局在其社交媒体账号上公布该嫌犯的入狱照后，因为嫌犯太帅，照片迅速在网络走红。

根据媒体报道，嫌犯名为杰里米•米克斯，因为涉嫌6项重罪周三被捕。当地警察局按照惯例将嫌犯照片发布在Facebook上，因为嫌犯照片太帅引起大量网友关注。截至发稿，该照片已经得到65346个"赞"、7898次分享以及18717条评论。大量网友回复称赞嫌犯拥有"高颧骨"、"有棱角的脸"以及"清澈的蓝色眼睛"。 斯托克顿市警察局发言人说，自从该机构2012年3月创立脸书专页以来，从来没有一张嫌犯照片获得如此高的关注。"之前从来没见过一张照片如此受欢迎。" 其中一个网友在照片下开玩笑评论道："我已经爱上了这个罪犯。"还有一些网友评论称米克斯看起来像美国服装品牌AF的男模。 据官方介绍，米克斯是斯托克顿市警方逮捕的4个嫌犯之一。警方介绍称，为了遏制该地区近来不断出现的枪击及抢劫案件，当地警察局与FBI以及其他组织联合开展了一项抓捕行动。在周三的行动中，米克斯等人被捕。