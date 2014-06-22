普京对乌克兰总统下令停火一周表示支持

哈通社阿斯塔纳6月22日电，据新华网报道，俄罗斯总统普京２１日对乌克兰总统波罗申科下令在乌东部地区停火一周表示支持。

俄罗斯总统网站当天发布公报说，波罗申科下令在乌克兰东部地区停火一周，普京对此表示支持，并对波罗申科愿为达成和解而采取切实措施表示支持。

公报还说，普京注意到，波罗申科公布的和平计划缺少建议开始谈判的内容，因而该计划是"没有生命力"和"不符合实际的"。普京认为，在波罗申科宣布停火后，乌东部冲突仍持续，导致俄领土被来自乌方的炮弹所击中，不仅造成财产损失，而且对俄公民的安全构成威胁，这种情况是"不能容许的"。

公报称，波罗申科公布的和平计划不应带有对乌东部民间武装下达"最后通牒"的性质，应当利用停火所带来的机会开启谈判并寻求在冲突各方之间达成政治妥协。普京呼吁乌东部冲突各方停止任何暴力行为并开启谈判。

俄总统新闻局网站２０日晚发表声明说，靠近乌克兰边境的俄罗斯边检站当天遭到炮击，导致海关人员受伤以及建筑物受损。在此背景下，俄方需要仔细分析乌克兰总统提出的和平计划及其实施程序。声明说，俄方对这项计划进行初步分析后认为，该计划并不是"对和平及谈判发出的邀请"，而是对乌东南部民间武装下达的"最后通牒"，以迫使其放下武器。俄方认为，这项计划缺乏建议开始谈判的关键内容。

乌克兰总统波罗申科２０日公布和平计划，其主要内容包括在乌俄边境设立１０公里缓冲区、民间武装从顿涅茨克州和卢甘斯克州撤走、解除非法武装、在两州恢复地方政权机关办公等。波罗申科当天还签发总统令，决定自２０日２２时至２７日１０时在乌克兰东部地区停火一周。