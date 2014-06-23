印度扩建秘密铀浓缩工厂 将发展热核武器

哈通社阿斯塔纳电，据环球新闻在线消息，英国IHS简氏信息集团20日说，通过分析卫星数据和公开资料，发现印度正在南部地区迈索尔附近扩建一处秘密铀浓缩工厂。

这家工厂名为"印度稀有金属厂"，扩建设施预计可在2015年中期投入使用。扩建设施投入运行后，铀浓缩工厂生产武器级铀的能力将大幅提高，届时每年将增产。 大约160公斤纯度为90%的浓缩铀，足可制造5枚原子弹，比维持印度核潜艇编队所需量多出一倍。印度眼下有一艘"歼敌者"级核潜艇处于服役中，正在建造第二艘，计划还将建造第三艘。每艘"歼敌者"级核潜艇拥有一个80兆瓦特反应堆，内含大约65公斤铀。 英国《简氏情报评论》编辑马修•克莱门茨说，这家印度工厂的浓缩铀产量将会"严重过剩"，除供应核潜艇燃料外，"一个潜在用途就是发展热核武器"。热核武器的威力可大至几千万吨级TNT当量，而原子弹的威力通常为几百至几万吨级TNT当量，另外热核武器的战术技术性能比原子弹更好。20日得知印度扩建秘密核设施的消息后，巴基斯坦反应强烈。 分析称，印度此举或引发国际社会担忧。一些媒体质疑，伊朗核计划被"盯得很紧"，频繁遭受西方国家制裁，而印度却凭借与美国签署的民用核能合作协议不受国际原子能机构监督。