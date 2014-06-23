李健和:中国国內没有成型的恐怖组织

哈通社阿斯塔纳电，据香港中通社网消息，中国公安大学副校长李健和周日表示，中国国內没有成型的恐怖组织。李健和当天出席第三届世界和平论坛期间接受记者採访说，目前，中国国內还没有成型的恐怖组织。中国发生的恐怖事件，主要是"东突"恐怖组织向国內渗透，与国內恐怖分子相勾结採取的行动。

他说，恐怖主义国际化趋势越来越明显。不排除未来在国际恐怖主义活动影响下，国內產生恐怖组织的可能性。目前应加强国际合作，防止一些恐怖势力和带有恐怖性质的个人结成组织。

李健和指出，"东突"组织煽动、鼓吹、策划和实施各种分裂国家的恐怖活动，严重危害国家安全，严重影响社会安定团结。恐怖分子在他们所谓"民族自决"、"民族独立"等口號之下，把自己標榜为某个民族的代言人，自詡为某个宗教的捍卫者，企图以民族和宗教的虚假外衣，掩盖其极端主义、分裂主义和恐怖主义的本质。不论恐怖主义採取何种形式，中国政府都要坚决反对、坚决打击。 李健和表示，中国历来重视开展国际反恐怖合作。今年下半年，中国公安大学將为巴基斯坦、哈萨克斯坦培训警官，涉及反恐国际合作。