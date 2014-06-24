驻伊拉克中国公司员工暂未撤离

哈通社阿斯塔纳电，据纽约时报网消息，随着宗派冲突持续搅乱伊拉克局势，中国公司表示，他们正在制定应急计划，以便把工人撤离该国。不过，伊拉克南部的中国公民在采访中表示，截至目前，他们觉得自己还算安全，没有立即撤离此地的计划。南部地区是中方投资的集中地，受到暴力的影响较小。

在一个聚集了旅伊中国人的社交媒体讨论组里，留言者们纷纷揣测着以总理努里•卡迈勒•马利基为首的伊拉克政府的前景和圣战分子的叛乱进程。此次叛乱已经席卷了伊拉克北部大部分地区。一名留言者在周五疑惑地问道，去年5月，有许许多多的中国人在越南爆发反华骚乱后撤离该国，相较之下，为何没有发生中国人大规模逃离伊拉克的现象？ 另一名用户回应道，"经济。驻越中资公司的规模都较小。老板们惊慌失措，所以都抽身了。在伊拉克，中国公司经营的都是大项目，是油田，走不了。" 上周四，中国外交部发言人华春莹表示，目前在伊的1万多名中资公司员工"基本处于安全区域"。她说，位于巴格达的中国驻伊拉克大使馆"正在全力帮助"瓦西特省和萨马拉市的两家中资公司的雇员撤离，这两个区域面临着"相对严峻的安全形势"。她并未具体说明哪里是相对安全的区域。 自伊拉克战事在2008年逐步平息以来，中国国有公司就对重建伊拉克的石油基础设施发挥了重要作用，伊拉克的石油产量和出口的复苏也让这些公司获益匪浅。中国石油天然气集团公司目前是伊拉克石油行业的主要投资者，该国有大约一半的石油出口到中国。其他中国基建企业和建筑公司也和伊拉克签订了价值不菲的合同。 然而，最近的危机突显了在伊投资的风险。据中国报纸《环球时报》上周二报道，中国机械设备进出口总公司有1000多名本国雇员被困在了萨马拉，因为当地爆发战斗而身陷重围。 根据网络讨论组中流传的一份通知，中国大使馆敦促所有在伊中资公司于上周五前汇报他们的人员情况。通知说，鉴于"近来伊整体安全形势堪忧"，中资公司应在一周内提交报告，为大使馆在紧急情况下实施疏散措施提供帮助。大使馆的一名员工拒绝确认这份通知是否属实。 中国水利水电建设集团公司的发言人孙建立对中国官方通讯社新华社表示，由于战乱，该公司已暂停了一个项目，不过大部分项目都没有受到影响。他说，该公司已为409名中国员工制定了疏散计划。 上海电气电站工程公司的伊拉克项目经理曹立军（音译）表示，该公司在伊拉克南部的瓦西特省有一座投资21亿美元（约合130亿元人民币）的电站，在那里雇佣了2000多名中国员工。曹立军表示，"撤离工人将给公司带来巨大损失"。据新华社报道，曹立军称，他们所有的电力设施都在满负荷运转。 我们通过即时通讯工具联络到了伊拉克南部的一些中国人，他们表示，目前自己尚无危险。 巴士拉的一名中国居民说，"我们公司的外籍员工都已经离开巴格达了，目前都在北部艾尔比和南部巴士拉。"由于未获得对记者发言的授权，他没有给出自己的名字。 这名男士说，"工作受到一些影响，不过当地员工都在坚守，各大油田也都在坚守。"他是一家埃及公司的雇员，该公司向当地的石油企业销售卡特彼勒公司(Caterpillar)的设备。 他估计，至少有70%的在伊中国人还在油田工作，而且处境安全。他说，"他们从来不出来。来了伊拉克直接在飞机场由安保公司接到驻地。" 他说，尽管危机已经成为广受谈论的话题，但大多数人的日常生活还没发生什么变化。 一名23岁的工人说，他的公司还没有从当地疏散自己的员工，他也不担心自己的个人安全，他在瓦西特的一家大型中国建筑公司工作，只肯说自己姓张。不过他说，公司已经察觉到了危机对经济造成的影响。他说，暴力冲突爆发后，重要的水泥和钢铁供应就被推迟了，它们都来自伊拉克北部。 他不认为伊拉克的冲突能很快得到解决。他说，"我认为，除非出现外部干预，否则政府拿下"逊尼派武装分子"的难度相当大。可能的局面是哪一方都无法制服另一方。" 他说，"家人都希望我回国。"