俄外长：俄将协助亚美尼亚和阿塞拜疆继续谈判

哈通社阿斯塔纳6月24日电，据俄新网报道，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯希望尽快调解纳戈尔诺--卡拉巴赫冲突，并将协助亚美尼亚和阿塞拜疆首脑的直接对话。

他在结束与亚美尼亚外长纳尔班江会谈后举行的记者招待会上表示："俄罗斯方面将争取继续去年底恢复的阿塞拜疆和亚美尼亚首脑间的直接对话，还将促进寻找其它目前尚未得到调解的问题的解决方案。"

他指出，调解冲突的基础早已达成共识：它在俄罗斯、美国和法国总统的声明中规定。

纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突始于1988年，当时人口以亚美尼亚族为主的纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州宣布脱离阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国。在1991年9月宣称成立纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国，国土包括纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州和周边亚美尼亚人居住的阿塞拜疆地区。阿塞拜疆官方认为此项决议是非法的。

由此引发的武装冲突一直持续到1994年5月12日停战协定的生效。之后阿塞拜疆失去了对纳戈尔诺-卡拉巴赫以及附近7个地区的统治权。自1992年起，调解阿塞拜疆和亚美尼亚之间因纳戈尔诺-卡拉巴赫问题导致冲突的谈判在欧安组织明斯克小组框架内进行，该小组的主席国是美国、俄罗斯和法国。阿塞拜疆坚持维护本国领土完整，亚美尼亚保护这个未被承认的共和国的利益，因为卡拉巴赫不被认为是谈判方。