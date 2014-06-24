哈通社阿斯塔纳6月24日电,据BBC报道,俄罗斯总统普京星期二（6月24日）请求俄国议会上院取消授权总统出兵的决议，以助乌克兰东部"局势正常化"。

乌克兰称普京此举是向化解该国东部危机迈出了"务实的第一步"。

乌克兰政府和东部叛军周一宣布举行停火谈判，预计谈判将持续三天。 俄罗斯议会今年3月1日通过决议，批准授权总统在必要的时候下令军事干预乌克兰。 乌克兰总统波罗申科周二发表声明说，普京此前已正式表示支持基辅提出的和平计划，包括停火方案。 俄罗斯并入乌克兰的克里米亚后，普京先是否认动用了俄国军队，后来改口承认。 基辅还指责俄罗斯军队向乌克兰东部反叛武装提供支持，包括武器装备。莫斯科对此仍坚决否认。 周二，俄罗斯总统发言人表示，普京致函议会上院，请求取消军事干预乌克兰的授权。 声明说，这与基辅和乌克兰东部叛军领袖周一启动的谈判有关。 俄国和欧洲安全与合作理事会代表出席了谈判。 乌克兰反叛力量在会后表示，作为对乌克兰总统波罗申科单方面宣布的停火的回应，反叛武装也将停火直至周五早晨。 BBC在莫斯科的记者说，俄罗斯高级官员认为，俄罗斯议会上院最早将在周三上午就普京撤销出兵乌克兰授权的请求表决。 这可能是为乌克兰东部精心设计的十分重要的和平计划。 BBC记者说，目前看来似乎各方都后退了一步，至少做出了让步努力。 但乌克兰叛军表示，除非政府军离开东部地区，否则他们不会放下武器。