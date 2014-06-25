中国制造不再廉价 实际成本接近美国

哈通社阿斯塔纳6月25日电，据环球网援引美国Newsday网站报道，美国波士顿咨询公司近期对25个国家和地区的调查显示，"中国制造"的廉价"王位"已遭"罢黜"。该公司合伙人瑟金称，中国的实际生产成本"已接近美国"。调查称，印尼是调查中制造业成本最低的国家。

该公司对25个出口大国及地区的制造成本进行了广泛评估，它们占全球制造业出口的90%。之后进行排名，并编制出"波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数"。瑟金称，当考虑到各种成本因素，如劳工总成本、能源、生产率增速和汇率时，被认为"低成本"的巴西却是世界上制造业成本最高的国家之一，墨西哥的成本低于中国，而中国已接近美国，英国则是西欧地区的"低成本国家"。

该调查认为，制造业成本最低的国家依次为印度尼西亚、印度、墨西哥、泰国、中国大陆，紧随其后的是中国台湾和美国。制造业成本最高的是澳大利亚、瑞士、巴西、法国、意大利和比利时，比美国高出20%至30%。瑟金称，中美制造业成本正逐渐趋同的首要原因是中国的劳动成本正与日俱增，而美国的生产率更高且能源成本更低。他称，希望该报告给各国政府和企业提供参考，"对许多企业和生产线而言，当考虑到生产质量、知识产权和远距离供给链等因素时，所谓在中国节省的制造业成本几乎已经微乎其微。"