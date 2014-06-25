哈通社阿斯塔纳6月25日电，据新华网报道，在球队０：１负于乌拉圭队，世界杯小组出局之后，意大利队主教练普兰德利宣布辞职，这是本届世界杯上第一位宣布辞职的球队主教练。

对于普兰德利的突然辞职，意大利足协主席阿贝蒂立刻做出回应，他认为普兰德利带队的成绩有目共睹，希望意大利足协执委会能够劝说普兰德利回心转意，并表示如果普兰德利最终不能留任，自己也将辞去意大利足协主席职务。

普兰德利在赛后发布会上说："过去的四年我一直努力建设这支球队，我认为我们在正确的道路上前行，但突然间一切都变了，球队失去了控制，我不知道为什么。"

意大利队在本届世界杯上的表现可谓"高开低走"，首轮２:１击败英格兰队令人眼前一亮，但随后爆冷０:１负于哥斯达黎加，生死战中又惨遭乌拉圭队绝杀。对于球队的表现，普兰德利用"糟糕"来形容，"我们的球员像是来参加一场派对，但世界杯显然不是，我不知道为什么，球队里没有人清醒。"

普兰德利表示，自己已经向意大利足协主席阿贝蒂和副主席阿尔贝蒂尼明确表达了辞职的决定，不会再有任何改变。

普兰德利于２０１０年意大利队兵败南非世界杯后接过国家队教鞭，曾率队夺得２０１２年欧锦赛亚军，出征本届世界杯之前，他刚刚与意大利足协签下一份为期四年的工作合同。