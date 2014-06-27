丝绸之路经济带国际研讨会在乌鲁木齐开幕

哈通社乌鲁木齐6月27日电，丝绸之路经济带国际研讨会２６日在乌鲁木齐开幕。丝绸之路经济带国际研讨会由中国国务院新闻办公室主办，中国社会科学院、中国外文出版发行事业局、新疆社会科学院共同承办，会期两天，设两个圆桌会议，议题分别是"丝绸之路：过去、现在和未来""共建丝绸之路经济带，打造互利共赢的利益共同体"。来自哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、印度、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、土耳其、美国等２3个国家的百余名专家学者，将围绕上述议题展开深入交流研讨。

丝绸之路经济带，是在古丝绸之路概念基础上形成的一个新的经济发展区域，丝绸之路经济带穿越亚欧18个国家，涵盖40个国家，覆盖人口约30亿。

中国新疆维吾尔自治区党委书记张春贤在致辞中表示，丝绸之路经济带这一战略构想在世界经济政治版图中具有重要意义，此次以"丝绸之路经济带--共建共享与共赢共荣的新机遇"为主题的国际研讨会，必将对促进丝绸之路经济带沿途国家和地区加强沟通、合作和交流发挥重要作用。

张春贤说，去年９月，中国国家主席习近平在出访中亚四国时，首次提出共同建设丝绸之路经济带的战略构想。这一战略构想既传承了以团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢为核心的古丝绸之路精神，也顺应了求和平、谋发展、促合作、图共赢的时代潮流。

中国国家发展改革委秘书长李朴民在作主旨演讲时表示，新时期共建丝绸之路经济带，中国将推动与沿线国家在重点领域的合作，促进基础设施互联互通，提升经贸合作水平，拓展产业投资合作，深化能源资源合作，拓宽金融合作领域。 哈萨克国际通讯社副社长哈兰姆哈斯•阿布沃瓦说："丝绸之路经济带构想得到哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和中国国家主席习近平的高度重视,中国汉朝使节张骞两次出使中亚。张骞对当地地理、物产、风俗习惯有了较详细的了解，为当时汉朝开辟通往中亚的交通要道提供了宝贵的经验，同时为扩大汉朝同中亚的友好关系作出了积极的贡献。"