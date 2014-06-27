各国专家学者共话“丝绸之路经济带”为实现共赢共荣贡献智慧
2013年9月7日，中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦期间，在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，首次提出用创新的模式共建丝绸之路经济带的倡议。
哈萨克斯坦欧亚大学教授斯维特兰娜•科日洛娃从事新疆历史研究,对新疆的现代化、工业化、产业园区和产品都很感兴趣。她说，这次来参加会议最感兴趣的不仅仅是与同行相识交流 ,更是了解新疆各方面的情况,"众所周知,丝绸之路经济带在历史上不仅仅是一条贸易道路,还是大家交流文化、思想、经验的道路 ,是各国相互学习的平台,对于哈萨克斯坦来说,可以学习新疆先进的经营技术理念 ,来发展自己的产业,所以丝绸之路经济带不是单方面的，而是一个综合性的。"
"这次会议主要是加强中国与周边国家的友好关系,建立新的海上和陆地丝绸之路,如果这个目标实现了,丝绸之路经济带上的每一个国家在经济、社会、文化的发展上都会受益。丝绸之路经济带也会帮助各国建立友好关系，各国人民也能相互认识、理解，和睦共处。"沙特阿拉伯伊玛目大学教授萨利赫说，非常荣幸能参加这次会议，能与各国专家学者共同研讨丝绸之路经济带建设。 中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长李永全认为，丝绸之路经济带倡议既是中国改革开放事业发展的需要，也是全球化条件下促进各国共同发展，共同繁荣的需要。反映了中国在参与全球经济进程中的开放态度，合作诚意以及和平愿望。因此丝绸之路经济带倡议的实施，将加强中国与周边国家的合作，密切中国与周边国家和世界的经济联系，实现共同发展，共同繁荣。总之，丝绸之路经济带倡议倡导的是政治上平等相处，经济上互利共盈，文化上求同存异。 叙利亚大马士革大学战略中心主任巴萨姆•阿不•阿不都拉赫来参加这次研讨会，带来了自己的看法和意见。他说："丝绸之路经济带建设必须建立在友谊之上。叙中两国从我们的祖先开始就有很好的友谊，随着丝绸之路两国的关系越来越好。现在要建设丝绸之路经济带，首先要解决安全的问题，有了安全才能发展。新疆的工业发展迅速，各项事业也蓬勃发展，尤其是文化方面，特别重视文物保护，这是值得叙利亚学习的。希望能在丝绸之路经济带沿线修建铁路，加强两国人民的友好关系，加强两国人民友好往来，促进两国关系更加友好。" 新疆维吾尔自治区党委副秘书长、党委政策研究室主任董忠则认为，共建"丝绸之路经济带"是中国新疆与中亚五国人民的共同心愿，也是共同的重大历史机遇。农业是基础产业、民生产业，中国新疆与中亚五国不仅地缘相近，人文相通，而且农业资源条件相似，新疆在技术、资金等方面占有优势，中亚五国在土地、水资源方面具有优势，双方农业合作的互补性强、潜力大，已有良好的合作基层，应当作为"丝绸之路经济带"建设的基础领域和优先方向。 印度中国研究所副所长郑嘉宾说："希望能开通新德里至乌鲁木齐的航线。" 郑嘉宾说，从新德里到乌鲁木齐要在广州转机，需要10个小时，如果能开通新德里直飞乌鲁木齐的航线，只需三个半小时，相信航线的开通能促进两国之间的友谊更上一层楼。