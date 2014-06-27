金正恩指导发射朝鲜新开发尖端超精密导弹

哈通社阿斯塔纳6月27日电，据人民网援引韩国和朝鲜媒体报道，朝鲜最高领导人金正恩26日指导发射了朝鲜新开发的尖端超精密化战术试验导弹。韩国媒体称，据韩国军方消息，导弹为26日下午发射，最终落入公海。

朝中社报道指出，此次导弹试射证明，该高科技装备武器的科技性能没有丝毫偏差。这是国防部门和军工行业对劳动党高精度、自动化、智能化等武器装备政策的进一步落实。此次试射导弹正值美韩等国对朝鲜进行不遗余力孤立的时候，在加强朝鲜国防自卫能力方面堪称重大进展，极大地鼓舞了朝鲜各界民众。

金正恩对此次导弹试射表示满意，他表示，朝鲜国防科学和军火工业将研发出更好的超精密战术制导武器。通过准确的先发制人的打击，参与现代战争。

此次发射导弹的前一天，即6月25日，是朝鲜战争爆发64周年纪念日，朝鲜民众举行集会，声讨美国当年在战争中对朝鲜半岛的侵略行为。

韩国媒体报道说，韩国军队联合参谋本部26日称，朝鲜当天下午5时左右从东部城市元山附近某地向其东部海域发射了3枚短程导弹。导弹射程大约190公里，型号暂不清楚。导弹落入公海。

今年3月，朝鲜曾向东部海域发射多枚导弹和火箭弹，抗议韩美联合军演。韩国军队联合参谋本部一名官员说，目前韩方正在对发射体种类和朝鲜发射意图进行分析。为应对朝鲜追加发射，韩国军方已加强对朝监视，并采取必要措施。