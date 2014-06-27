“好女不愁嫁”：俄罗斯美女为何愿嫁外国人？

俄罗斯女性最愿意选择的外国未婚夫是美国、德国和意大利人。俄罗斯女人喜欢嫁给外国人主要是由于国内复杂的社会人口状况。此外，据专家介绍，俄罗斯国内30-50岁的女性已被认为超过适婚年龄，对外国人来说这样的年龄却不成问题。

女佣还是妻子？

全俄民意研究中心于6月12日俄罗斯国庆日前夕对俄罗斯人进行的一项社会调查结果显示，大部分俄罗斯人（62%）认为爱国和与外国人通婚可以两不误。在他们看来，对祖国的热爱不应影响旅居国外家庭的幸福。

"我37岁时与女儿和俄罗斯丈夫一起移居到了德国"，俄罗斯女性阿琳娜介绍说，"他是一名音乐家，想在那里取得事业上的成功。几年后我们在柏林定居下来并开始讲德语。由于丈夫经常出去巡演，于是我们离婚了。为了女儿我留在了德国生活"。阿琳娜通过交友网站认识了几个德国人，有过几次约会但都没有结果。"那些男人的年龄一般都比他们在自我介绍中标明的大，而且他们要的不是感情而是女佣"，阿琳娜说，"我去学习了一段时间，把我的俄罗斯毕业证做了德国认证，并把这些情况填写在了交友网站上的自我介绍中。于是，想跟我约会的人一下子少了四、五倍。以前每天有10-15个人，现在只剩下了一两个，其中就包括我现在的丈夫。初次约会时他送了我一束玫瑰花。我们现在已经在他家里一起生活了好几年。我始终没能找到全职工作，但家务都由我来做。我丈夫在律师事务所工作，负责家里的全部开销，每月还给我和女儿一些零花钱"。

在国外获得家庭幸福的女孩也不一定要永远离开俄罗斯，也有过几年回国并将家人全都带回俄罗斯的情况。来自下诺夫哥罗德的玛莉娅就是这样。"我和丈夫是在希腊休假时认识的。当时我30，他37岁"，玛莉娅回忆说，"之后我们在网上通了一段时间信后便决定组建家庭了。于是我就辞职去希腊跟我爱的人一起生活了。我们在那里生了一个孩子。希腊爸爸简直令人难以置信。我丈夫帮我做一切事。希腊人一般是夫妻分担家务。2008年欧洲爆发经济危机时我丈夫失业了。当时找一份新工作相当难，于是我们就回到了俄罗斯。如今我们在俄罗斯生活、工作，夏天去希腊休假。重要的并不是嫁给外国人，而是嫁给你所爱的人，这样在哪里生活其实都无所谓"。

选择的细节

据国际婚姻机构 «Love Mage»分析师统计，俄罗斯女性出嫁最多的外国人是美国人，其次是德国人，排在第三位的是意大利人。愿意娶俄罗斯女性的外国人通常都希望她们能讲外语，遇到困难能保持积极的态度，矜持、爱整洁、细心。该婚姻机构资料显示，俄罗斯女性中流行跨国婚姻始于上世纪九十年代苏联解体，即所谓"铁幕"落下后。到2004年，俄罗斯女性嫁给外国人的热情有所下降，专家认为其中原因归结为俄罗斯国内经济增长以及相应的人民生活水平的提高。如果考虑到到职业特点的话，俄罗斯女性一般是在休假时或工作中结识外国老公的。不过，最普遍、可行的方式还是通过互联网。

她们通常在社交网站、专门的论坛和交友网站找老公，还有些人则是通过专门的婚介机构。据《斯维特兰娜》国际婚姻机构总经理斯维特兰娜•胡佳科娃（Svetlana Khudyakowa）介绍，她们公司的客户中90%是俄罗斯女性和欧洲男性："希望嫁给外国人的俄罗斯女性一般都受过高等教育，有工作且收入不错，年龄在30-50岁之间。俄罗斯人认为这样年纪的女人已经老了，不愿意娶其为妻，但在欧洲30岁是男人刚刚开始考虑家庭问题的年龄"。

据该机构统计，通过婚介结构找老公的女性中有40%来自莫斯科和圣彼得堡，60%来自其他地区。"来自俄罗斯其他地区的女性对自己意中人的要求要低一些。一方面，在当地找到好工作并成就一番事业的机会很少；另一方面，她们周围的男人普遍存在酗酒问题"，这位婚姻机构人士指出。

莫斯科市《友好》律师协会国际法律师阿拉•卢基切娃（Alla Lukicheva）介绍说，通常俄罗斯女性在与外国人登记结婚时不会寻求法律援助。她说，结婚前姑娘们往往会坠入爱河而忽视实际问题，不会考虑诸如婚姻协议或意中人的信用史等问题，之后她们则恰恰常被这些问题困扰。

"与埃及、阿尔及利亚、伊朗或叙利亚等国男人通婚的女性一般情况下离婚后都无法将自己的孩子带回俄罗斯，因为当地法律有这方面的禁令。选择欧美人作为人生伴侣的女性则通常不会想到要检查一下自己未来的丈夫是否有罪、背负巨额债务以及其偿付能力如何等。有一些人就会收到法庭传票，被强行要求从自己现有工资中提出一部分来偿还新老公的贷款"，阿拉•卢基切娃最后说。 （文章摘自《透视俄罗斯》网站）