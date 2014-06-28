巴西世界杯小组赛总结

哈通社阿斯塔纳6月28日电，经过15个日夜的鏖战，巴西世界杯48场小组赛全部结束，本届杯赛整体呈现以下几个特点：进球多、冷门多、平局少、美洲球队抢眼、欧亚球队整体低迷等。接下来，我们结合具体赛果和数据，简要分析一下小组赛的特征，看看那些特点在以后的投注中值得留意。

攻势足球盛行 平局场次仅18.8%

本届世界杯一改过往几届闷战居多的特点，多数球队大打进攻足球，比赛场面也异常激烈。从数据上看，48场小组赛中，总共有39场比赛分出胜负，平局场次仅为9场，平局比例仅为18.8%，远低于历史平均水平。8个小组中，仅有G、H组出现两场平局，而西班牙和荷兰所在的B组更是全部分出胜负。 进球狂潮到来 场均进球2.83个

本届世界杯另一特点是进球数多，截止27日凌晨，小组赛48场比赛各队总共攻入136球，场均进球为2.83个，远远高于南非世界杯的场均2.27球。要知道，整个南非世界杯64场比赛总进球仅为145球，本届世界杯在小组赛结束之后就达到136球。具体来看，小组赛前两轮进球数超多，但到了小组末轮，随着局势的转变，进球数明显减少。具体球队方面，火力最猛的是荷兰，橙衣军团3场比赛轰入对手10球，首战面对卫冕冠军就让对手吞下5弹。

比分悬殊大 屠杀场面多 从具体比分上看，本届世界杯悬殊诡异的比分非常多，最让人吃惊的是小组赛首轮，荷兰5-1狂扫西班牙，竞彩全场比分玩法开出的SP高达500，也就是说猜对这场比分将得到500倍回报。本届杯赛进球最多的比赛来自法国5-2战胜瑞士一役。其他悬殊比分中，4-0和4-1分别出现两次。本届杯赛最常见的比分是2-1，一共出现过11次，其次为1-0，一共8次打出。由此看来，热衷比分玩法的球迷，重点还是应该关注正路比分，尤其是在竞争越发激烈的淘汰赛阶段。 大冷不断 欧陆豪强最受伤 冷门不断也是本届世界杯一大特色，小组赛阶段最大黑马当属哥斯达尼加，他们先后战胜乌拉圭和意大利，小组末轮战平英格兰，积7分成功从死亡之组突围。其他比赛中，西班牙先后不敌荷兰和智利同样杀伤力巨大，而夺冠大热门巴西和德国也有两场冷平。豪门球队中，仅有阿根廷、荷兰、哥伦比亚以及比利时能够全胜晋级。 美洲杯-欧洲"背"-亚洲"悲"

世界杯时隔20年重回美洲大陆，坐拥"主场之利"的的美洲球队表现异常出色。晋级16强的队伍中，美洲球队独占8席，欧洲球队仅有6个席位，传统豪强意大利、西班牙、英格兰都在小组赛之后打道回府。而亚洲球队更加悲催，4支队伍12场小组赛3平9负未尝胜绩，创近届世界杯战绩新低。非洲队伍中规中矩，加纳和喀麦隆再次爆发内讧，科特迪瓦延续着近三届世界杯悲催的表现，非洲大象离出线只差2分钟。阿尔及利亚和尼日利亚意外成为黑马，不过他们16强对手分别是德国和法国，前景并不光明。