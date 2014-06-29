俄学者：中俄不会在中亚争夺势力范围

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据人民网报道，6月27－28日，由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办的 "丝绸之路经济的建设与未来：12国智库论坛"在中国人民大学举行。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行了坦诚交流与闭门研讨。其中俄罗斯国家杜马议员助理、公正俄罗斯党主席国际顾问鲍里斯•古斯列多夫认为，"丝绸之路经济带"不会导致中俄在中亚争夺势力范围。

古斯列多夫表示，"丝绸之路经济带"是中国改革和谐延伸的表现，是就沿线各国经济合作提出的具有开放性和包容性的提议；该项目可使亚洲所有次区域得到联合，最终提升欧亚各国经济与安全合作的水平。"丝绸之路经济带"将会发展沿线国家交通运输、促进相互贸易、确保资金顺畅流通、增进民间交流，以实现人民的利益为根本出发点。

针对西方目前存在的"丝绸之路复兴会导致中俄关系尖锐化"的观点，古斯列多夫认为，中国十分清楚俄罗斯在中亚的作用，作为俄罗斯的战略伙伴，中国将努力保持与俄罗斯的合作关系。古斯列多夫同时指出，俄罗斯或将中国的"丝绸之路经济带"构想视为挑战，原因不在于该构想具有反俄倾向，而是中亚地区曾作为苏联的一部分使得俄罗斯在心理上对该地区具有特殊情愫，将其视为自己的势力范围。

古斯列多夫最后援引俄罗斯中国问题专家、俄科学院远东研究所副所长谢尔盖•鲁兹扬宁的观点表示："考虑到当前俄罗斯与乌克兰紧张的关系，俄罗斯更需要中国的支持"。古斯列多夫进一步指出，乌克兰的局势表明，西方尤其是美国，对加强俄罗斯在"后苏联"区域中的地位毫无兴趣，这从客观上推动俄罗斯向其强大的东部伙伴靠近。

在接受采访时，论坛主办方中国人民大学校长、该校重要智库重阳金融研究院院长陈雨露教授说，希望借此次论坛增进民心相通，加强资源整合，促进亚欧及世界经济平稳健康发展。他谈到，中国人民大学智库建设一直为国家复兴建策建言，希望与各国智库加强沟通，创建"丝绸之路经济带"各国智库年会机制。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议。

6月28日，在会议结束前，中国人民大学重阳金融研究院执行副院长王文还将发表中国首份关于丝绸之路经济带的智库报告《建设丝绸之路经济带：愿景与途径》。中国人民大学重阳金融研究院是近年来崛起速度相当快的中国特色新型智库，在国际化方面表现尤为突出。2013年夏季，该智库首次举办20国智库论坛，就G20议题召集了诸多大国的智库参加，对全球决策产生了重要的影响。据公开资料显示，人大重阳现已邀聘了来自10多个国家的45名国内外前政要、银行家、知名学者为高级研究员，与近30个国家的智库开展实质性的合作关系，被许多舆论认为是"相当活跃的中国智库"。