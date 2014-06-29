美学者：丝绸之路国家发展应效仿中国模式

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据人民网报道，6月27－28日，"丝绸之路经济的建设与未来：12国智库论坛"在中国人民大学举行。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行了坦诚交流与闭门研讨。其中美国南加州大学经济系主任、终身高级教授纳克•卡瑞尼认为，"丝绸之路"国家的发展应该效仿中国模式。

卡瑞尼指出，自80年代以来，中国经济增长取得奇迹般的成就。人均收入在数十年间从全球中下游水平向发达国家水平迈进，这为"丝绸之路"沿线及世界其它国家树立了典范，处于第二、三世界的"丝绸之路"沿线国家都渴望复制中国近年来的经济发展模式。卡瑞尼分别从领导层、对外贸易、宏观调控、可再生能源、人口政策、反腐倡廉、以及消除贫困等方面详细阐述了中国的发展模式。

他提到，中国的经济创新始于上世纪80年代，充分利用全球化趋势，实施出口导向和大力吸引外资的政策，保持稳健的货币财政政策和宏观经济政策。中国的领导层正努力通过倡导无私精神和科学发展观促进公平、公正、经济增长和社会正义；目前也没有迹象表明中国试图入侵或控制其他国家。

"中国用大约50年的时间就使人均收入水平赶上了发达国家，而发达国家达到目前的人均收入水平用了近500年"，卡瑞尼认为，部分原因是发达国家资本饱和、资本回报率日益降低，另一个原因是经济增速的不同形成的资本积累规律。第一世界国家经济年均增速为2%，而中国为6% -10%，这种现象将持续下去，直到中国人均收入达到发达国家的70%。之后，中国将像发达国家一样保持大约2%的年均增速。

关于中国的人口政策，卡瑞尼说，人均GDP增长的一个主要推动力是出生率的普遍下降。中国的独生子女政策和近期做出的调整都是符合国情的最佳选择。中国人口数量世界第一，成功控制生育率是中国达到最佳人口密度的根本保证，也是确保长期增长潜力和承载能力的重要决定因素。

卡瑞尼还特别指出，"腐败是阻碍经济发展的普遍问题，尤其是在第二、第三世界国家"。中国在经济发展中打击腐败和消除贫困取得的巨大成效，将为"丝绸之路"沿线国家提供发展经验，并激发印度、巴西、哥伦比亚、加纳等其他中低收入国家努力实现收入增长。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议,该论坛由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办。