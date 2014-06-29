阿富汗学者呼吁整合全球五大丝路计划

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据人民网报道，6月27－28日， "丝绸之路经济的建设与未来：12国智库论坛"在京召开。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行了坦诚交流与闭门研讨。阿富汗外交部经济合作部总干事瓦赫杜拉•瓦希表示，在亚洲以"丝绸之路"为主题的计划至少有五个，这些计划若能通力合作，有所整合，可发挥"力量倍增器"的作用，支撑欧亚大陆乃至更广阔范围的经济融合。

瓦希称，在海上商业往来兴起之前，丝绸之路指的是一个横跨欧亚大陆，沟通欧亚之间人文、商品、服务、文化、思想交流的错综复杂的商业路线网。虽然过去百年间，这个网络大部分已荒废，但如今很多部分正在复苏，各国政治最高层面也已发起多个丝绸之路计划。包括丝绸之路经济带，以中国为核心，包括阿富汗在内的沿线多个国家参与；土耳其发起的中东走廊或称现代丝绸之路计划；由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚以及土耳其参与的丝风计划；由中国、海湾合作委员会以及亚洲其他国家参与的海上丝绸之路计划；由美国提倡的新丝绸之路计划等。

瓦希说，这五大区域性计划反映了对复兴丝绸之路的不同理念，但他们并不会相互排斥。相反，若能通力合作，他们可以相互增强，同时发挥"力量倍增器"的作用，支持以私有经济带动的经济增长和就业，并促进欧亚大陆乃至更广范围的经济融合。他认为，有鉴于阿富汗得天独厚的地理位置，位于地区东西向和南北向传统交通走廊的交汇处，通过把阿富汗转变成区域贸易和交通的轴心，连接丝绸之路日益活跃的东西和南北走廊，整个区域完全可以实现复兴丝绸之路。

他最后谈到，任何计划的实施都离不开阿富汗国内的政治稳定与国际合作。阿富汗目前在制定综合发展战略以克服阻碍贸易和运输的瓶颈方面已经取得进步，阿富汗也已开始大力投资急需的交通基础设施。丝绸之路经济带沿线各国若能相互尊重，互不干涉内政及互信，丝绸之路的建设会更容易获得成功。

论坛主办方中国人民大学校长、该校重要智库重阳金融研究院院长陈雨露教授在接受采访时说，希望借助此次论坛，增进民心相通，加强资源整合，促进亚欧及世界经济平稳健康发展。他谈到，中国人民大学智库建设一直为国家复兴而建策建言，希望与各国智库加强沟通，创建丝绸之路经济带各国智库年会机制。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议,该论坛由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办。