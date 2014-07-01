苏亚雷斯道歉！发誓绝不再咬人 媒曝遭巴萨逼迫

哈通社阿斯塔纳7月1日电，据新浪网报道，苏牙道歉了！在咬人事件多日之后，苏亚雷斯终于在北京时间今天凌晨正式向事件受害者基耶利尼做出了书面道歉。

苏亚雷斯通过自己的推特主页，用西班牙语和英语发表了这封道歉信：

"回到家和家人在一起许多天之后，我有机会恢复了平静，并反思了在2014年6月24日的意大利对乌拉圭比赛中所发生的事。"

"不管事件所造成的后果如何，不管过去这几天有怎样的声明发出，这些都不能否认我们国家队的出色表现。然而事实是，我的伙伴乔尔吉奥-基耶利尼因为在与我的冲撞中被我咬到，而身体上受到伤害。"

"为此，我对于所发生的一切感到深深的遗憾；我对基耶利尼本人和足球大家庭所有成员道歉；我向公众承诺，不会再有类似事件发生。--2014年6月30日，蒙得维的亚。"

因为咬人事件，苏亚雷斯近期受到了舆论指责的极大压力。尽管如此，乌拉圭举国与世界为敌，上至总统、下至队友，都全力为苏亚雷斯辩护。而苏亚雷斯之前也辩解称，与基耶利尼的碰撞很正常，意在否认咬人。

或许正如苏亚雷斯在声明中所说，经过很多天的冷静之后，他终于说出了真相，并做出了道歉。但尽管如此，外界对于苏亚雷斯道歉的诚意依然有所怀疑，据BBC报道，一直以来对于苏亚雷斯颇有兴趣的巴塞罗那，在咬人事件发生后一度对苏神望而却步，而加泰罗尼亚豪门之前也告知苏亚雷斯的经纪人，只有在公开道歉之后，他才有可能加盟巴萨。

不管苏亚雷斯道歉诚意如何，受害者基耶利尼倒是展现出了大度。在苏亚雷斯道歉后不久，基耶利尼很快在推特上做出了回应，"苏亚雷斯，就让一切随风吧。我倒希望FIFA能减轻对你的停赛处罚。"