俄军在中央军区检查期间演练维和行动

哈通社阿斯塔纳7月11日电，据俄新网报道，俄罗斯国防部长绍伊古周二表示，俄罗斯中央军区在突击检查期间演练了维和行动。

早前据悉，选择这个剧本是因为今年国际维和部队将撤离阿富汗。俄罗斯空军总司令维克托•邦达列夫中将表示，由于"在我国的南部地区可能出现一些情况，所以我们应对此作好准备"。

绍伊古在电话会议上说："出动了5500辆汽车和装甲装备，180多架飞机和60多架直升机。在检查最后阶段各个靶场根据统一计划演练维和行动。"

6月21日至27日的突击检查中共出动中央军区部队、空降部队、俄罗斯战略火箭军和远程航空军人6.5万。

绍伊古说："整体而言，检查结果表明部队行动的协调性和兵力职业训练有提高。目前部队已返回到常驻地点。"

美国总统奥巴马早前表示，计划在2014年底美军撤出阿富汗之后保留9800名士兵。他说，美国军人将帮助阿富汗军队并阻止"基地组织"的活动。他进一步说，2015年底前美国军队将集中在喀布尔和巴格拉姆空军基地，数量大约减少一半，2016年底前将在阿富汗仅仅保留能保障驻喀布尔大使馆安全的军人数量。

俄驻阿富汗大使阿韦季相早前发表看法，他认为美国过于着急撤军。他评价道，不稳定的局势和恐怖主义令阿富汗面临解体危险，可能驻留该国的国际部队不会解决这个问题。