中韩迅速回应日本解禁集体自卫权

哈通社阿斯塔纳7月1日电，据BBC报道，日本内阁会议决定修改新法解释解禁集体自卫权，中国和韩国官方均迅速做出了回应。韩国外交部发言人周二（7月1日）发表声明表示，日本政府在防卫问题上应消除周边国家因历史问题而产生的疑虑，并为获得周边国家的信任摒弃历史修正主义，采取正确的行动。

声明还重申，在影响韩半岛安全和韩国国家利益的事项上，若没有韩方的要求或是同意，韩方不允许日本行使集体自卫权。

韩国政府还指出，日本政府今天决定修改宪法解释，允许在一定范围内行使集体自卫权，韩国政府把这当作日本和平宪法规定的军事安全政策出现重大变化，将予以关注。 声明还强调，今后日本在推进修改宪法的相关程序、规定行使集体自卫权的具体内容时，应遵守持续了60多年的日本和平宪法的基本精神，在美日同盟的框架内朝着不损害地区和平和稳定的方向透明地处理相关事宜。 中方回应 中国外交部发言人洪磊在周二的例行记者会上也就日本解禁集体自卫权发表了评论。 洪磊表示，由于历史的原因，日本的军事安全政策一直受到亚洲邻国和国际社会的高度关注。 洪磊说，近一时期以来，日本执政当局在历史问题上频频制造事端，在军事安全政策上采取了前所未有的措施，使日本的军事安全政策出现了重要变化。人们不禁要质疑，日本在战后长期坚持的和平发展道路是否要改变。 洪磊指出，我们也注意到，在日本国内，对解禁集体自卫权有强烈的反对声音。日本的国家发展走向，归根结底要由广大日本人民来决定。中方反对日本方面蓄意制造"中国威胁"，以此来推进日本国内的议程。 洪磊最后说，我们要求日本方面切实尊重亚洲邻国的合理关切，谨慎处理有关问题，不得损害中国国家主权和安全，不得损害地区的和平和稳定。