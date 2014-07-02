机器人可以创造更多职位还是相反？

哈通社阿斯塔纳7月2日电，据BBC报道，英国政府周二（7月1日）公布其机器人战略，希望能在这个产值上万亿的自动机器化行业里分一杯羹。

目前，机器人已经被用在许多行业， 从自动驾驶汽车，到会照顾老年人的机器人和医疗机械手等，可以说是应有尽有。

机器人是会使人类提高工作效率，还是干脆抢了人们的饭碗呢？

目前在学术界围绕机器人主要存有两大争议，一派认为机器人将加重失业率，而另一派则相信它将能提高生产力，从而促进繁荣。

例如，由伯明翰大学生产的保安机器人，可以利用三维扫描自动巡视办公室，一旦有情况可自行报告。有人担心，保安机器人最终有可能会取代人类保安。

美国军队已经考虑在大规模军队裁减时，用遥控的机器来代替数千名士兵。

机器自动化被广泛地用在汽车制造业上。

机器人兴起

牛津大学的研究人员弗雷博士(Dr Carl Frey)曾预计工作机器人可以令47%的美国职业处于"高危险"。 但他的这一理论受到信息技术与创新基金会智囊负责人阿特金森教授(Prof Robert Atkinson)的攻击， 他认为弗雷的预测夸大其词。

而弗雷坚持说，他的预测并不应该令人"震惊"，因为这一过程可能会历时20年。

两人虽然在数据上各执己见，但两人一致认为工作自动化的确是越来越多了。

据国际机器人联合会（the international federation of robotics）统计，去年全球共售出近18万机器人，创下纪录新高。

美国、德国和日本是在自动化行业投资最多的国家，而中国则成为世界上最大的工业机器人的买家。

在中国大陆拥有100多万员工的富士康表示，他们正在投资自动化技术，以帮助减轻繁重的工作量。

工作风险

弗雷在2013年对702种职业做了一份研究，结果是其中近一半的职业有被机器人取代的风险。 相对比较安全的职业有牙医、演员、消防员、社工以及牧师等， 而打字员、房地产商经纪人和零售业工人最有可能被机器人所取代。

阿特金森教授认为担心机器人取代工人的说法被夸大了。他说，机器人可以表演各种功能，但人的工作本身可以包括很多不同的功能，因此要认清"工作"和"功能"之间的差别。 他还认为，自动化可以改善人们的生活水平。

弗雷同意这种乌托邦式的设想是可能的，但他认为自动化能否给一个公司带来繁荣关键要看公司的适应能力以及提前规划的能力。