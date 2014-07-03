吉尔吉斯市场里的中国商人:满足当地民众生活需求

在丝绸之路经济带上，吉尔吉斯斯坦地理位置优越。特别是首都比什凯克已成为吉尔吉斯斯坦中亚商品集散地。在这个只有百万人口的城市，大大小小批发市场近10家，如中海市场、麦迪娜市场等，都算得上是当地有名的"中国商城"。

这些市场的存在，提供大量的就业机会，提升当地民众的生活水准。这其中，来自中国的商人功不可没。中国新闻社"新世纪丝绸之路华媒万里行"采访组近日采访了比什凯克市中海市场，了解并感受中国商人工作和生活上的喜与忧。

中海市场是中亚最大的商品批发、零售综合市场，和中国常见的大型批发市场相比，相同的是都比较热闹，人员车辆络绎不绝；不同的是中海市场比较简单，铺面都是用集装箱堆叠排列出来的，每个铺面由上下相叠的两个集装箱组成，下层开门卖货、上层存货，中间相连，从外面看是一排排的集装箱，乍一看还以为是集装箱市场。 "不要小看这个市场，中国的商品就是通过这里源源不断地进入中亚各国，甚至欧洲"，来自云南的客商王富强说。 从2005年来到吉尔吉斯斯坦，王富强一直在中海市场发展。"上世纪90年代我就在广州、深圳那里给家电企业打工，后来到乌鲁木齐时，经朋友介绍来到这里，感觉有机会就留下了。当然，最主要的原因还是不想再给别人打工了。" 在王富强创业的同时，中海市场也在不断发展，最直观的表现是铺面价一路上涨，"我所在这片区域，2005年一个集装箱铺面价格是1万美元，现在需要5万美元。" 记者看到，中海市场内商品门类繁多，从服装、电器到渔具，林林总总，主要是轻工业产品，它们占据市场绝大多数份额。 "这里的商品大部分是‘中国制造'。"王富强说。吉尔吉斯斯坦与中国毗邻，中国是制造业大国，而吉尔吉斯斯坦把自己定位为中亚区域商品的集散地，商场内出现诸多 "中国制造"一点也不奇怪。 不过，这也是让经营家用小电器的王富强忧心的地方。吉尔吉斯斯坦只有500多万人口，消费市场容量有限，王富强们的货物必须通过吉尔吉斯斯坦转运到乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国才能盈利。 "2010年以后，吉尔吉斯斯坦与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦间的海关闭关，两个国家的采购商不能到中海市场来提货，所以我现在的生意也不太好做。" 他举例说，对别国市场的批发业务停滞后，铺面的营业额也明显下降。"我现在处于走一步看一步的状态，实在不好了，就离开这里。之前这个市场大部分是中国人在做，现在已经减少了很多。" 王富强萌生退意，除了批发业务不好做，还有其它一些因素。如，吉尔吉斯斯坦的投资环境仍有改善之处，攻击中国商人的事件时有发生。"不过，如果海关闭关的问题能够解决，很多客商还会回来的，毕竟吉尔吉斯斯坦在丝绸之路经济带上的地理位置非常好，适合发展贸易。" 与王富强不同，来自浙江、持有吉尔吉斯斯坦"绿卡"的刘明已经把自己当成了吉尔吉斯人。"我和爱人2008年在比什凯克买了房子，我们很喜欢这里，天气好、空气好，食品好，回浙江生活已经不习惯了。" 刘明的生意是为当地的商店或小型超市提供货架，面对当地市场做零售。这和王富强有很大的不同。"我们一边生活，一边工作，也没想到要赚多少钱，只要生活充实开心就好。" 同样的环境，因不同的工作业务，不同的生活态度，对市场的看法会有不同。年逾六旬的刘明，1992年到哈萨克斯坦做生意，一呆10年，然后来到吉尔吉斯斯坦，如今让他闲不下来的已经不是生意，而是生活方式。 毫无疑问，包括中海市场在内的吉尔吉斯斯坦诸多市场，设施、环境相对简陋，但在吸纳周边国家众多商品的同时，也满足当地民众的生活需求，随着丝绸之路经济带合作发展不断深入，相信市场形态会进一步升级。

（文章摘自中国新闻网）