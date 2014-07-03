中国华为公司在亚美尼亚设首家专卖店

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据环球网援引Telecom.arka.am 网站消息, 华为在亚美尼亚合作伙伴MobliOS 30日宣布，全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商华为在亚美尼亚首都埃里温开设了第一家专卖店。

MobliOS将在当地推广销售华为的产品。这些产品包括经济实惠的高品质智能手机和平板电脑，以及提供给企业客户和政府机构的系统和解决方案。与此同时，MobliOS有授权的服务中心进行维修和保养华为的产品。

MobliOS负责人阿尔曼•特里安(Arman Khachatryan)说："华为是一个可靠的、高品质的品牌，我们很高兴能有机会在亚美尼亚出售其产品。我们以客户为导向的方法，与华为在开发高性价比的集成解决方案的经验，将帮助我们实现与企业客户的合作。"

华为成立于1987年，其核心任务是建立电信网络;为企业客户提供运营咨询服务和设备;制造消费电子产品。华为拥有超过14万名的员工，其中约46%的员工从研发(R&D)工作。此外。华为在中国、美国、加拿大、英国、德国等国家共有21个研发机构。