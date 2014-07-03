越共总书记：对中国要做好所有可能的准备

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，越南《年轻人报》网站援引越共中央总书记阮富仲的话说，面对中越之间的紧张关系，越南应为所有的可能做好准备，包括战争。

报道说，阮富仲是周二（7月1日）在河内与选民会面时发表此番言论的。 不过，阮富仲也强调，越南当然不希望看到战争，也会尽量避免战争。他说："越南应该找到与中国保持和平和友谊地相处，但也要维护国家主权"。 阮富仲被认为是越共领导层中"亲共"的代表人物，有分析人士认为，他的表态，说明越南高层就继续强硬对抗中国达成一定程度共识。 贸易受损 越南政府办公厅主任阮文年周三对越南媒体说："最糟糕的情况是，如果与中国的贸易关系恶化，我们需要向其它市场开放，这虽然有影响，但不会过大而无法控制。" 越南前总理范文凯的前顾问、新加坡国立大学讲师武明姜对BBC说，中国完全关闭大门的可能性不大，因为如果越南受损，也同样会对中国不利。 他还说："越南应该在可能发生的情况下主动起来，并把当前的形势看作开展全面改革的契机-包括那些到目前为止犹豫不决的改革"。 "为下一代牺牲" 武明姜博士认为，越南应该"越过"想要阻碍该国的人，而不仅是做出"对抗"。 "这是一个非常重要的原则，这样越南才能在未来数十年崛起" ，他说。 "三个因素：人民、机制和战略将使越南早崛起且避免对抗。" 武明姜表示，越南需要爱国的人民、一个做好革新自身制度的体系，以允许人才投入自身全部能力，并在任务完成之后离开。 他确信，当前的紧张局势是越南重新平衡"贸易结构紊乱"的推动力。 "越南对华出口刚刚超过150亿美元，多数是农产品和原材料，而从中国进口额超过350亿美元，存在巨额赤字"，他说。 武明姜认为，越南贸易赤字的来源是大量进口消费品和原材料，但是进口的产品并没有多高的技术含量，价格也低廉，越南似乎只热衷于低价和低质量的产品。 与此同时，一些越南评论人士提出"远离中国政策"，在越南国内外社交媒体圈受到欢迎。 尽管如此，也有人认为，由于越南与中国的近邻关系以及对其在经济上的依赖性，该国基本上不可能"离开"中国。