国际特赦批评埃及人权状况全面倒退

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，国际特赦组织发表报告，称埃及在军方推翻穆尔西总统一年后，该国的人权状况出现灾难性恶化。国际特赦说，埃及现政府为清除穆尔西的支持者，仅去年一年就逮捕了至少16,000人。

国际特赦的报告说，这些被捕的人中有80人已在拘留期间死亡，报告还说，埃及当局今年宣判了1,247人死刑。 在属于穆斯林兄弟会的穆尔西被推翻一周年之际，他的支持者开始举行示威，而政府则在全国范围加强了安保措施，戒备森严。 星期四（3日），在首都开罗和海边城市亚历山大，警方用催泪弹驱散示威人群，据报已经有数十人被捕。 自2013年7月埃及大规模示威抗议后军方把穆尔西总统赶下台以来，当局对穆斯林兄弟会和其它政治对手一直实行严厉镇压。 在2013年12月被当局取缔的穆斯林兄弟会，周四呼吁用"愤怒的一天"来纪念穆尔西被推翻一周年。 酷刑折磨 星期四国际特赦公布的报告说，埃及在人权问题的所有层面上的标准都有所下降。 报告特别提到，埃及警方对被拘留者使用酷刑折磨，并出现拘留期间死亡的案例。 警方实施的酷刑包括使用电击、强奸、给被拘留者戴手铐、把他们吊在敞开的门框上。 报告还引用了一名23岁的男性学生的自述说，他在被拘押的47天中受到酷刑折磨，还遭到强奸。 这名男学生说："他们用刀撕开我的衬衫，用它蒙住我的眼睛，然后把我的双手铐在背后，开始用警棍打我...... "后来他们用两根电线拴住我双手的两个小拇指，然后对我电击了四到五次。" 军方支持的埃及政府在过去一年中大规模审判了数千名穆斯林兄弟会的支持者，受到联合国和人权组织的广泛批评。