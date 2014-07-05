杜曼•哈力买提：阿斯塔纳，我曾梦想起飞的地方

哈通社阿斯塔纳电，无论是在高度发达的市场经济国家还是处于制度变迁的发展中国家，中小企业的重要作用和地位已经日益显现，已成为各国国民经济的"半壁江山"。

中小企业决定一国经济活力和实力，进而决定国家命运，这是很多国家发展经验反复证明的一个规律。可惜，有一时期，在哈萨克斯坦，公众、媒体和一些经济部门，着力于"航空母舰"之打造，事事优惠和大力扶持大型国有企业，对中小企业的发展却漠不关心，甚至设置重重障碍。因此，导致哈萨克斯坦中小企业发展滞后，这一滞后制约了哈萨克坦经济社会的全面发展，其中包括制造加工业。近几年，这一问题引起国家高度重视，政府已出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境 。来自各地的有识之士争先恐后地探索中小企业发展的新途径。这些有识之士当中就有一位来自中国的哈萨克族小伙儿杜曼•哈力买提。杜曼借国家大力扶持中小企业的东风走上了自己艰苦的创业之路。他在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳创办的"马尔哈台"有限责任公司为来自中国的哈萨克人提供了40多个就业岗位，为在阿斯塔纳众多的华人华侨创办的中小企业树立了良好的榜样。

为了进一步了解杜曼在哈萨克斯坦的创业经历，并以他取得的成绩鼓励欲来哈创办中小企业的各国有识之士，近日哈通社记者对阿斯塔纳"马尔哈台"有限责任公司董事长杜曼•哈力买提进行了专访。



不怕练不成 就怕心不恒，所有坚忍不拔的努力迟早会有回报

杜曼•哈力买提常讲的一句话就是不怕练不成 ，就怕心不恒，恒心是达到目的的最近通道。杜曼•哈力买提，1965年出生于中国新疆塔城地区，定居哈萨克斯坦之前，曾在塔城地区人事处工作18年。那时的杜曼在同事和朋友眼里称得上是一名佼佼者，他论事处事有着与常人不同的见解，创新意识、适应能力极强，乐于助人。2004年杜曼应亲戚朋友之邀，来到哈萨克斯坦寻根访祖，在这一期间杜曼发现哈萨克斯坦经济发展前景广阔，刚刚开放的市场孕育着无限商机。杜曼最终决定定居哈萨克斯坦。

杜曼•哈力买提说："刚刚来到哈萨克斯坦时，深感哈中文化、社会环境等方面有着较大的差异，定居初期，由于对哈萨克斯坦总体环境不熟悉，因此很容易遇到麻烦，甚至触犯法律，哈萨克斯坦的法律不会告诉你能做什么，但会要求你不能做什么。再加上语言方面的一些障碍，作为一名初来乍到者，适应一个新环境就显得非常重要。我认为，每一个来哈定居者一般都要经历四个阶段:适应期、积累期、定位期、自我挑战期。只有遵循这四个阶段的发展规律，走好这四步期，适时挑战自己的心态和行为，才能不断进步，最终实现自己的奋斗目标。"

就如杜曼自己所说的那样，初到哈萨克斯坦时他遇到了许多困难。"远离亲戚朋友，独自一人在一个社会文化环境不同的国度生活创业，遇到困难是在所难免的。为了生存我与弟弟一道，干起了买胶带的生意。起初，我们拎着大包小包经常奔波于哈中两国之间，从中国乌鲁木齐贩运胶带到哈萨克斯坦，当时市场对胶带的需求量还挺大，过了一段时间后，我们开始用卡马兹（大型货车）贩运胶带，销量还不错，在货车贩运无法满足需求的情况下，我们又改用车皮运输。后来我便萌生了一个想法，应该有属于自己的胶带生产厂，我的这一想法得到亲朋好友的大力支持，并答应帮助建厂和销售。俗话说：心动不如行动，有了创办生产厂的想法后，很快我和弟弟就回到中国将家产抵押，解决了建厂所需的部分资金。在众多亲戚的帮助下，我们从中国购进生产设备，在阿拉木图建成胶带生产厂，并风风火火地干了起来。建厂初期所遇到的种种困难，可想而知，甚至有了关闭工厂的想法。但俗话说得好，功夫不负有心人，只要持续地努力，不懈地奋斗，就没有征服不了的困难，安拉是不会亏待意志坚强的人。"杜曼语重心长地说。

杜曼•哈力买提说得确实让人心服口服，他说到做到，在他的带领下坐落在阿拉木图市郊区的胶带生产厂效益一年比一年好。随着市场的不断扩大，产品销量的大幅提升，胶带厂还斥资上万美元购进一批先进的高速型胶带生产设备。工厂还从原先租赁的厂房迁移至通过杜曼精心选择后购置的、面积为３０亩的新厂区。"就在这时我明白了不怕练不成 ，就怕心不恒这句话的真真含义。" 杜曼•哈力买提说道。

为了使胶带产品全面打入哈萨克斯坦北部地区，压缩运输成本，并销往领近的俄罗斯，２００６年杜曼携家人来到了哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，并开始了在哈萨克斯坦的第二次创业旅程。阿拉木图的工厂则托付给了弟弟达尔曼和道然经营管理。



阿斯塔纳帮助我实现了许多商业计划

杜曼•哈力买提2006年来到阿斯塔纳的时候，正值阿斯塔纳城市建设快速推进、社会各项事业稳步发展时期。为了了解阿斯塔纳市胶带市场行情，杜曼几乎走遍了阿斯塔纳市大大小小商场和文化用品销售店，走访了市企业家协会。同时还考察了阿斯塔纳周边地区的最新行情走势，对自己商业计划的效益前景做了一番深入细致的摸底调查。 "我的很多商业计划在阿斯塔纳得以实现，来到阿斯塔纳之后，我边做建材生意，边开始着手利用自己在胶带生产方面的优势，为创办胶带生产厂做准备。完成创办胶带生产厂的可行性研究报告之后，我专程去了几趟市政府相关部门，没过多久，报告得到市政府的同意，而且还专门从郊区企业规划区内免费划拨了15亩的厂房建设用地，目前按照计划，已建成3个车间，工厂已部分投入生产。工厂还为来自中国的哈萨克人提供了20多个工作岗位。企业规模不断扩大，订单也开始逐步增加。受到了较好的经济和社会效益。我曾不止一次地对亲朋好友说过，阿斯塔纳是一个包容的、能帮你实现梦想的地方。只要你持之以恒，肯努力，带着诚信上路，必将踏出一路风光！"企业家说道。

是的，无论做什么事情，只要肯努力成功就会来敲门，就会赢得辉煌。几年来，杜曼•哈力买提始终保持平和的心态，执着向上，干好自己喜欢的事情，快乐而又充实。不仅如此，杜曼还在市中心繁华地段开起了中式餐厅，生意做得红红火火。就餐者大部分是外国人。来自中国、日本、韩国、越南、印度和美国的游客和外交人员是餐厅的常客。有趣的是，杜曼为其餐厅起名为"JELMAYA"，哈萨克语含义为有特异功能，掌握神行大法的人。笔者认为，起这一名字有可能与十五世纪哈萨克诗人、哲学家阿山海戈为了给牧畜寻找水草丰盛的牧场、替百姓寻找生活乐土的故事有关。故事里说，阿山海戈骑着一峰母驼走遍哈萨克人居住的地方和草原，一刻也不停的周游世界。最终他并没有找到"奶汁如流水，处处摆满香甜食物"的乐土，也没有遇上"羊脊背上鸟雀栖息"的和平时代。笔者在想，杜曼可能替阿山海戈找到了这一乐土。因此，为自己的餐厅起了这一神奇的名字。餐厅虽不大，但名气不小，据说，中国、日本和台湾地区的新闻媒体还特意在各自的专栏里报道了"JELMAYA"。好名字传千里，就是这个道理。笔者怀着一颗敬佩之心，衷心祝愿餐厅生意兴隆、财源广进。

"我还是要坚持自己的原则，做别人还没有做过的生意"

杜曼•哈力买提说："在做一桩生意之前，要知道谁是你的竞争对手？估算他们的成本和利润。你的潜在客户在哪里？你的目标市场有多大？一定要花时间制订严密的计划。买你了解的东西。在进入市场之前，要彻底了解市场。很少有人能从他一无所知的市场中挣到一分钱。在开始一桩生意之前做好这些事，你绝对不后悔。＂

"每一个成功的男人背后，总会有一个默默支持他的女人"。这句人人熟透的话语早已深入人心。杜曼这些年在哈萨克斯坦华人华侨企业界的功成名就，离不开受过高等教育的心爱的女人古丽娅•巴彦对他的默默支持。熟悉古丽娅的一位女士私下里告诉记者说，古丽娅懂得如何去体贴劳累的丈夫，如何谈论每一天各自的得与失，如何分享快乐与忧愁。试想，有这样一个女人，男人能够不成功吗？

古丽娅•巴彦，新疆医学院本科毕业，曾在法国和突尼斯深造医学。有一次，古丽娅前往北京办事，偶然机会发现北京城内托玛琳桑拿悄然兴起，她知道，托玛琳桑拿具有调节机体平衡、释放负离子、减肥瘦身、改善亚健康的益处。她立即把这一信息告诉了远在阿斯塔纳的丈夫。杜曼采纳了古丽娅的建议并着手购买设备。没过多久，杜曼便在阿斯塔纳建成了第一家托玛琳汗蒸房。目前汗蒸房每天接待３０多位客人，并提供了８个工作岗位。

除此之外，杜曼在阿斯塔纳还开办了一家中式诊所，这里的业务主要由医生出身、经验丰富的古丽娅负责。目前诊所运营有条不紊，井然有序。诊所同样为社会提供了多个工作岗位。