英媒：中国正筹划亚洲转向 利诱中亚反击美国

哈通社阿斯塔纳7月5日电，据新华网援引路透社7月3日报道：一只眼盯着华盛顿，中国筹划自己的亚洲"转向" 丝绸之路、一个由哈萨克斯坦倡导成立的安全峰会、一个500亿美元的银行，看似它们毫不相干，但都属于北京试图抗衡华盛顿"转向"亚洲的不断改进的战略的一部分。

中国领导人并没给政府这份越来越长的计划清单贴上标签，也没表达某个总体目标，但中国专家和外交官认为，北京似乎正着手打造更有利于自身的亚洲安全和金融格局。清华大学美中关系研究中心主任孙哲说："中国试图确定自己的抗衡战略。"一名关注中国国际关系的驻北京西方外交官称，"这显然是针对美国的。"

奥巴马的转向是美国摆脱代价高昂的伊阿战争后，重新关注亚洲经济体的战略。中国视这种转向是企图遏制其不断增强的影响力，特别是鉴于美国正在加强与亚洲安全盟友如日菲的关系，二者均与北京存在激烈的领土争端。

中国外交出击的一个关键部分，是向鲜为人知的亚洲相互协作与信任措施会议(亚信会议)注入活力。亚信会议由哈萨克斯坦1992年提议创立，旨在推进和平与安全，但此后一直死气沉沉。它由20多个亚洲国家以及俄罗斯和一些中东国家组成。美日菲不是成员国。

今年5月上海的峰会上，中国成为亚信会议轮值主席国，为期3年。中国领导人在上海峰会上谈到一个新的"亚洲安全概念"，说中国将探索建立地区安全行为准则及亚洲安全伙伴项目。

北京的另一个倡议是500亿美元的亚洲基础设施投资银行。中国财长本周说，北京可能占该银行50%的股权。外交人士认为这是世行和亚洲开发银行的潜在对手，但中国称其作用是互补而非竞争。中国将该银行视为传递友善意图的一条途径。此外，北京向中亚诱以金融和贸易利益，支持恢复曾经在中国与地中海地区运输珠宝的古丝绸之路。中国还在地区推动多个贸易协议。

30年前中国开始经济改革以来，其外交政策始终遵循"韬光养晦"的方针。外交部发言人本周被问及北京自己是否也在转向时说，中国奉行的是友好邻邦政策。

对于中国的上述种种动作，有人认为无关紧要。华盛顿的安全与国际研究中心亚洲经济高级顾问马修•古德曼说："有些事更多是反映了对问题的关注，而不是一个由中国主导的秩序已然形成。"奥巴马政府的一名高级官员则表示，华盛顿正在密切关注北京如今对待亚洲的方式。