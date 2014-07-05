中亚旅游:从丝路驼铃到国际合作

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，6月底，中国国际"丝绸之路"旅游发展会议在乌鲁木齐召开。中国新疆旅游局党组书记李冀东接受采访时说，"丝绸之路经济带"沿线国家都很重视旅游业的发展，希望通过旅游业的发展增加就业、富民惠民，"丝绸之路经济带"沿线各国每年总计接待约2.12亿名入境游客。

丝绸之路干线和支线途经28个国家，共计拥有200项世界遗产，其中主干线10个国家拥有世界遗产91项，支线18个国家拥有世界遗产109项，是世界遗产分布最为密集的旅游线路。 李冀东说，"丝绸之路经济带"建设虽然前景广阔，但也面临诸多困难。首先是游客的安全问题。其次丝绸之路主干线中段各国旅游产业要素不完善，尤其是中亚五国目前旅游服务及配套设施与旅游市场需求存在较大差距。 新疆不仅地大物博、旅游资源丰富，并且还具有旅游开发的厚重背景，但缺乏一个国际旅游合作开发的平台，"将新疆建设成为‘丝绸之路经济带'旅游集散中心"的高层设计，给了新疆旅游发展架起一个"高速路"。 近年来，新疆旅游业一直在积极开拓中亚旅游市场。前不久，新疆旅游局赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家进行旅游推介，着力构建和完善多层次的旅游合作机制，共同繁荣丝绸之路经济带的旅游经济。 2011年，新疆提出了将旅游打造成千亿产业的发展目标。为了早日实现这一目标，新疆制定了较为完善的旅游规划，旅游基础设施建设速度逐步加快。 去年，新疆旅游项目实现银行资金投入31亿元人民币，是上年的3.1倍；完成旅游项目303个，投资总额354亿元；年度实际在建项目516个，完成投资额190亿元。 新疆还加大旅游商品开发力度，打造"新疆礼物"旅游商品品牌。目前已经有179种商品获评"新疆礼物"品牌旅游商品，新疆还组建了"新疆礼物"运营公司，4家"新疆礼物"旗舰店和形象店正式挂牌运行。 但把新疆建成"丝绸之路经济带"旅游集散中心对新疆旅游品质提出了更高的要求，新疆旅游正坚持不懈地进行着"提质升级"。 在刚刚结束的中国国际"丝绸之路"旅游发展会上，来自14个国家的30余位代表，为丝绸之路国际旅游品牌建设建言支招，这也给新疆的旅游搭建了一个快速发展的平台。