华人在西班牙一年能往中国汇多少钱

西班牙作为一个金融体系比较完善的国家，对资金出入的控制和监管都已经达到成熟的水平。随着经济危机以来，西班牙税务局及中央银行对预防和打击洗黑钱活动力度的增加是前所未有过的，这也体现了西班牙政府对反洗黑钱活动的决心。所以要证明自己所汇出的钱是合法收入就成了能够汇多少钱的重点。

一年允许汇款的金额数量

一年的总汇款金额会根据汇款人的身份不同而有所差异，如果汇款人是老板，要分是包税（MODULOS）老板、做发票老板（ESTIMACIONDIRECTA）还是公司老板（EMPRESARIO）。西班牙法律规定，如果是包税的老板，其每年的汇款金额不得超过45万欧元，而如果是做帐或公司老板则无数额上限。作为工人汇款则也无汇款金额限制。但是需要注意的是无论你是老板还是员工，你所汇的金额必须要与你的收入相符，打个比方，一位华人同胞开店，年收入是2万欧元，但是他最近一年当中累积汇出去20万欧元，这样就完全不符合他的收入水平了，换句话说，其余的18万欧元没有办法证明是合法收入。又比如一位公司职员，月收入1500欧元，他每月往中国汇款800欧元，这种情况是合理且合法的，因为其汇款金额在其工资金额之下，可以证明这是其收入的一部分。



汇钱时是否需要做汇款申报

在通过银行或其他金融机构的汇款，银行有义务和责任将我们汇出的每一笔资金上报给税务局的，所以汇款人本人无需作其他申报。



携带现金出入境

大家如果要携带现金出入境，那么一定要知道，西班牙法律规定，不可携带1万欧元或者以上的现金出入海关，包括所有携带的各国货币、支票、证券等，携带超过1万以上现金者必须通过S1表格提前向税务局申报。



如何证明我的年收入

每年5月到6月份的个人所得税申报，也就是大家熟悉的做DECLARACION DE LA RENTA。这份个人所得税申报中反映了一个纳税人的工作收入，经济活动收入/亏损，股份证券收入/亏损，不动产，银行贷款，银行利息等等，根据以上的各类收入，计算得出纳税人的总收入。



包税的客户如何能够证明实际年收入

在西班牙的很多华人侨胞是个体老板，而且选择了包税（MODULO）的报税模式，包税意味着纳税人的商业活动收入是固定算出的，根据店面的面积、行业、用电量以及所用的工人计算出来的，不以实际的盈亏计算税额。这种情况下如果纳税人的实际收入高于其估算出来的收入时，就不能用RENTA来证明收入了，那么这种情况就要提供纳税人的买、卖发票来证明其实际的收入。换句话说如果一个包税的老板有足够的买货和卖货发票，证明个人的收入情况，而汇款不超过45万都是可以的。



（本文摘自：欧浪网）