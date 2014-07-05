记录中亚和美洲游牧民族传统生活习俗的摄影展开幕（图）

哈通社阿斯塔纳7月5日电，由美国驻哈萨克斯坦大使馆举办的，记录中亚游牧民族和美洲印第安民族传统生活习俗的摄影展4日在阿斯塔纳独立宫拉开帷幕。摄影展主题名为"故乡"，摄影展得到阿斯塔纳市政府的大力支持。

美国驻哈萨克斯坦使馆临时代办约翰•奥德韦在展会上说："本次摄影展展出的照片由两部分组成。记录北美洲原住民生活的照片由著名美国摄影师爱德华•柯蒂斯在1902年至1929年间拍摄。而记录哈萨克民族19世纪生活的照片由亚历山大•库恩在1868年至1871年拍摄。"

奥德韦指出，展出的照片有很多相似之处。"其中有些照片很让人惊讶，它们非常相似。两个民族都以游牧为主要生活方式，长相、传统习俗、生活方式如出一辙。两个民族有相似的价值观。甚至有相关学术理论认为，哈萨克族和北美洲印第安人都发源于阿勒泰山脉，是同祖同宗的民族。对此我不知道是否是真，但处于两个大洲的民族传统生活相似性确实会迫使人联想两族之间的血缘关系。"他说。

多国驻哈萨克斯坦使节、社会组织代表以及游牧文化历史研究学者出席了展会开幕仪式。摄影展将持续至8月15日。