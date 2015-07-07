东哈州与中国宁夏建立友好省区关系

哈通社阿斯塔纳7月7日电，据中国商务部网站消息，7月6日，《宁夏与东哈萨克斯坦州建立友好关系备忘录》签字仪式在甘肃省兰州市举行。东哈萨克斯坦州副州长努尔雷别克•舍鲁巴耶夫、宁夏回族自治区副主席王和山出席签字仪式。

根据《备忘录》，两地将在平等互利的基础上，共同推动双方在经贸、科技、教育、文化以及人员互访等领域的交流与合作，以促进共同繁荣与发展。

东哈萨克斯坦州是哈萨克斯坦共和国主要农业州之一，境内矿产资源丰富，工业门类齐全。

签字仪式举行前，王和山会见了努尔雷别克•舍鲁巴耶夫。舍鲁巴耶夫说，东哈萨克斯坦州与宁夏在农业、能源、文化等方面具有很多共同点与相通点，希望通过合作，扩大双方的经贸往来，增强两地企业家们更广泛的交流。

王和山说，中国与哈萨克斯坦历来睦邻友好。2013年，宁夏开通了到哈萨克斯坦的货运航班。宁夏是古丝绸之路的重镇，宁夏与东哈萨克斯坦州友好关系的建立，将为双方的交流与合作搭建新的平台。宁夏与东哈萨克斯坦州有很大的合作潜力和空间，我们愿与贵州共同携手，开启双方友好关系的新篇章。

当天下午，宁夏还与吉尔吉斯坦共和国楚河州签订了建立友好关系备忘录。