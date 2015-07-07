中国－中亚合作对话会在中国兰州开幕

哈通社阿斯塔纳7月7日电，据中国媒体报道，中国－中亚合作对话会和第二十届中国兰州投资贸易洽谈会6日在中国兰州市开幕。中国政协副主席陈元、上海合作组织秘书长梅津采夫等多国领导人、使节和企业家出席了开幕式。

哈萨克斯坦东哈萨克州副州长舍鲁巴耶夫、吉尔吉斯斯坦塔拉斯州州长库尔玛娜利耶娃·阔伊逊、乌兹别克斯坦驻华大使库尔班诺夫、土库曼斯坦驻华大使鲁斯捷莫娃·钦纳尔和宁夏回族自治区政府副主席王和山分别演讲，就丝绸之路经济带沿线国家加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通展开研讨。

本届兰洽会以"聚合作发展正能量，谱丝路经济新华章"为主题，按照论坛峰会、投资贸易洽谈、商品贸易展销、文化旅游交流四大板块布局，同时由全国友协和省政府联合举办的中国-中亚合作对话会，重点围绕推进互联互通、能源矿产、商贸旅游、文化教育、医疗卫生等领域的务实合作进行研讨交流。 塔吉克斯坦对外友协主席海鲁洛耶夫先后多次参加中国-中亚合作对话会。他说，此次对话会是一个良好的平台，能够加强丝路沿线国家各领域人才的交流。

上海合作组织秘书长梅津采夫认为，当前丝路沿线各国最重要的是把本国的发展战略和中国丝路经济带战略紧密结合在一起，面向未来实现共同的目标。

截至7月5日，共有来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和德国、意大利、英国、俄罗斯等国家的30个国外代表团、13个国家部委代表团、27个省市区代表团、5个港澳台代表团、13个驻华机构代表团、5个专项活动代表团报名参会参展，网上注册宾客人数约为2.5万。