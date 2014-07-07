环湖赛第二赛段：阿斯塔纳队本法托摘得冠军

哈通社阿斯塔纳7月7日电，据人民网报道，今天，2014第十三届"天佑德青稞酒杯"环青海湖国际公路自行车赛进入第二赛段多巴至大通的比赛。在经历了4个多小时，188公里的艰苦鏖战后，哈萨克斯坦阿斯塔纳队的本法托最终获得赛段冠军，美国联合保健队的佛斯特和法国马赛苹果队的西斯科维西斯分别位居二、三名。

本段比赛共有178名选手参加，亚洲最佳继续由哈萨克斯坦阿斯塔纳队的大卫德诺克保持，黄衫和绿衫则继续由乌克兰科尔斯队的波利佛大保持。

上午，选手们从多巴出发，经过60公里的骑行后，抵达大通县城，开始进行3圈每圈达42.6公里的绕圈赛。比赛刚开始便有选手试图在大集团前方尝试突围，但很快被追回。在10时10分，4名选手终于成功突围，领先大集团。

由于赛道进入城镇，且弯道较多，在比赛中频繁有选手出现爆胎摔倒的情况，大集团速度也始终无法加快。直到下午，领先小组才被大集团逐渐赶上，再无人突围。

当比赛还剩下最后10公里左右时，阿斯塔纳洲际队整队开始掌控大集团，但澳大利亚最派克洲际队并不示弱，同样上前争抢有利冲刺位置。

最终，来自阿斯塔纳洲际队的66号车手本法托在最后的大集团冲刺中占得先机，冲得赛段冠军，成绩为4小时17分35秒。来自美国联合保健车队15号佛斯特获得第二；法国马赛苹果车队103号西斯科维西斯收获第三。