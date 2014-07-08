俄罗斯出台新法强化互联网管理

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据中国新闻网报道，7月4日,俄罗斯国家杜马(议会下院)批准了一项新的涉互联网法案,规定凡收集俄罗斯公民信息的互联网企业必须将这些数据存储在俄罗斯境内的服务器上,该法案将于2016年9月1日生效。根据俄罗斯宪法规定,该法案正式生效前仍需俄罗斯联邦委员会(议会上院)批准并经总统签字。此法案被视为俄罗斯近期加强互联网监管的系列法案之一。

年初索契冬奥会前夕,俄罗斯南部地区暴力恐怖袭击不断,造成重大人员伤亡和财产损失,调查结果显示,诸多涉恐信息都是恐怖分子利用互联网进行传播的。作为欧洲互联网用户最多的国家,俄加强网络安全监管已刻不容缓。为此,今年以来,俄罗斯重拳出击,连续出台多部法律,加大对互联网的监管力度,并将此作为维护国家安全的重要手段之一。 防止公民信息传至海外

目前,俄罗斯大量在线个人数据存储在境外服务器、尤其是美国的服务器上,给俄罗斯国家安全和公民个人隐私带来直接威胁。提议该法案的俄罗斯议员认为,新法规定存储个人信息的服务器必须位于俄罗斯境内,将有效防止俄罗斯公民个人信息被传至海外,从而被不法分子所利用,有利于俄罗斯政府对网络安全环境进行监管和俄罗斯公民个人隐私的保护。 分析人士指出,新法的主要目标直指Facebook和Twitter等境外网站,迫使它们必须使用俄罗斯境内的服务器存储用户数据。俄罗斯媒体分析,此举明显是普京政府向境外网站施压,迫使它们将用户信息移交给俄罗斯当局,否则将会被"踢"出庞大的俄罗斯互联网市场。 距法律生效尚有两年余 该法一经杜马批准,立即引起俄罗斯国内广泛讨论,并形成了两派相左意见。该法的支持者认为,此法的批准生效有助于维护俄罗斯国家安全,而反对者则谴责这是俄罗斯当局控制网络言论自由的最新举措。 俄罗斯总统普京日前表示,必须对互联网上宣传毒品、恐怖主义和自杀等现象进行限制,但所有限制措施必须通过国会等合法程序,并要让全体公民参与进来。普京同时表示,加强互联网监管的举措不能与宪法赋予公民的自由相抵触。 俄罗斯互联网业内人士普遍对该法案表示了担忧。首先,现在距离该法律生效只有两年多的时间,而在俄罗斯重新建设数量庞大的存储服务器需要的时间不止两年,时间不够；其次,俄罗斯互联网服务业与国际接轨程度较高,甚至俄罗斯航空系统都使用国际通用的GDS系统来进行售票,如果俄罗斯个人信息不能存储到其中,在俄罗斯连买机票都会受到影响,而法案生效前俄罗斯难以建立起可替代的系统；再次,该项法律的出台,可能导致全球性网络服务商集体撤出俄罗斯,出于投资安全和政治考虑,他们显然不愿意把服务器设在俄罗斯境内,受限于该法案,最终只能选择退出俄罗斯市场,从而会给俄罗斯经济发展带来损失。 目前,Facebook和Twitter尚未就此法案进行表态。Google则表示,他们要看到该法案的最终版本才会发表评论。俄罗斯最流行的搜索引擎Yandex表示,该公司已经使用了俄罗斯境内的服务器,但要从零开始建立数据中心需要超过两年的时间。 此次新法案的生效时间为2016年9月1日,有俄罗斯媒体指出,虽然该法案已经得到了杜马批准,但正式生效前仍将进行广泛讨论,法案细节仍有可能进行修改。 重拳频出加强网络监管 俄罗斯目前有网民7000万,约占全国人口的一半,网络使用者数量居欧洲第一,并已成为全球五大互联网市场之一。2009年,俄罗斯互联网市场规模就已达到193亿美元,占国内生产总值的1.6%,与意大利(1.9%)基本持平,按照目前的发展速度,2015年俄罗斯互联网市场产值将占国内生产总值的3.7%。 近年来,俄罗斯政府加大了对非法武装的打击力度,但暴力和恐怖事件时有发生,这与恐怖分子通过互联网进行信息沟通和互联有着密切关系。今年以来,俄罗斯加大互联网监管力度,重拳频出。俄罗斯总统普京今年4月曾指出,俄罗斯面临的反恐形势仍然相当严峻,要求俄联邦安全局采取一切防范措施。5月,普京签署系列反恐法案,加大了对恐怖主义和极端主义的打击力度。 5月5日,普京签署"知名博主新规则法"。法案规定,网页日均访问量超过3000人次的博主被认定为知名博主,而知名博主必须履行俄法律对大众媒体提出的要求,必须向俄监管部门进行实名登记,并拥有合法地位,有权发布广告。根据该法,知名博主不能利用网站或个人网页从事违法活动,不能泄露国家机密,禁止传播包含公开呼吁实施恐怖活动或公开美化恐怖主义的材料及其他极端主义材料,禁止传播色情、暴力行为的材料。法案规定,对违反上述规定的知名博主除罚款和民事责任外,还将追究其刑事责任。 6月30日,普京签署"刑法修正案",对利用互联网煽动极端主义活动的行为追究刑事责任。新的"刑法修正案"规定,对利用媒体或包括互联网在内的信息通讯工具公开煽动极端主义活动的行为追究刑事责任,最高刑期为5年；对利用互联网挑起仇视、怨恨或侮辱人格尊严的行为,将处以30万卢布(约合5万元人民币)的罚款,最高刑期为4年；对资助极端主义活动的人员追究刑事责任,最高刑期为3年,对利用公职从事这一活动的人刑罚加倍,最高刑期为6年。