乌鲁木齐：从双年展看丝绸之路艺术交流

哈通社阿斯塔纳电，新疆网消息，"双年展意在汇聚世界各国的先进文化理念，提升新疆在丝绸之路经济带上的文化地位，在新的时代背景下，赋予新疆文化建设和对外文化交流崭新的内涵。"在首届中国新疆国际艺术双年展开幕式上，文化部副部长丁伟道如是说。

这个两年一届的双年展，注定成为新疆"开放的窗口、艺术的平台"。

7月7日，新疆维吾尔自治区文化馆美术干部、新疆美术家协会国画艺委会委员贺维理告诉记者，在这样一种新语境下，一场有关丝绸之路新文化的新疆国际双年展在乌鲁木齐举办，具有深远的历史意义和现实意义，加快了新疆美术创作进入当代，面向世界的步伐，同时也使艺术家和观众形成一种心理期待，期待一种新的艺术高度的出现。

而他的装置艺术《桑•蚕》贴合了这次双年展的主题"相遇丝绸之路"。

在自治区文化厅党组书记、副厅长任华看来，无论是两年一届的丝绸之路国际舞蹈节，还是每年一届的中外文化展示周，以及今年的国际艺术双年展，无不说明新疆文化的血脉、根基一脉相承，那就是源于中华文化根基与西方文化交相辉映的丝路精神，也只有以开放包容的精神，才能推动新时代的新疆保持独有的文化魅力。

新疆师范大学美术学院教授刘建新认为，新疆艺术家的作品所表现的内容、场景、人物都是丝绸之路这条线上出现的景物。新疆虽拥有独特的地域性美术资源，但新疆艺术家缺少创新，绘画材料探索还不够，艺术观念更新比较慢。

刘建新说，新疆艺术家完全有向东看和向西看两种选择，向东看是学习中国画的画风风格，将其融入艺术创作，向西看是沿着丝绸之路，与沿线艺术家交流、探讨。

任华说，新疆美术馆的建设已经开启，届时，新疆不但有两年一度的美术盛会--国际艺术双年展，也会有美术作品常态化的展示、研究空间，填补新疆作为丝绸之路文化中心的一丝缺憾。

同时，以新疆美术馆为标志，新疆也正酝酿着一批各级各类性质的美术场馆的诞生。

新疆画院副院长白钢说，届时新疆将成为丝绸之路经济带的文化中心。以新疆美术馆为中心，将辐射中亚，涵盖丝绸之路沿线艺术。而新疆艺术家也将更多地走向中亚，将新疆艺术家的优秀作品推广到中亚以及更远。