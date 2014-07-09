韩国客轮沉没是“玩忽职守和腐败”

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，韩国政府的一份初期报告说，今年4月16日沉没的渡轮"世越号"（之前译为"岁月号"）部分原因是因为政府失职和腐败。

该报告说，缺乏法规、安检不良，海岸队员协调不力，反应迟缓等因素是造成了众多人死亡的原因。

已经有11名官员被移交检察机关，面临腐败之称，还将有几十名官员面临可能的法律制裁。 渡轮沉没造成304人死亡，多数的死者是学生。 搜救人员共找到293具尸体，还有11人失踪，搜索工作仍在进行。 该事故也引起人们对韩国政府的强烈批评。 上个月，韩国进行了两起审判，一起是针对渡轮的船长和船员的，另外一起则针对渡轮公司的管理人员和有关公司官员。 据韩联社报道，该渡轮是经非法改造而成，但当地的港业当局还是发给了他们营业执照。 船主非法改造渡轮是为了让她能装更多的货物。 同时，负责对船只进行安检的韩国船只登记部门也没有对此进行适当的安全检查。 该报告还说，当地的海岸警卫队在搜救行动中错过了关键的营救时机，而且与渡轮缺乏交流，发布混乱的营救命令等。 周二（8日）对渡轮船员的审判工作仍在进行。BBC记者说，检控方称如果船员采取有效的行动，300多人死亡的悲剧是可以避免的。