俄罗斯收费电视频道明年起禁播广告

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据新华网报道，俄罗斯联邦委员会（议会上院）９日通过一项法案，从２０１５年开始，禁止俄罗斯国内收费电视频道播放广告。此举将对过度依赖于广告收入的收费频道造成打击。

这项法案由俄罗斯议员伊戈尔•佐托夫提出。他认为，收费电视频道已向用户收取了观看费用，与竞争对手相比处于更有利地位。为公平起见，收费频道不应再播出广告并收取费用。 目前，俄罗斯有大约１５０个收费电视频道。９日表决时，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科说，禁止收费频道播放广告很有必要，收费频道播放广告损害了观众利益，观众在获得电视产品的同时不得不接受以广告形式强加的服务。 这项法案还要求对俄罗斯联邦法律《广告法》相关条款进行修订。法案此前已经俄罗斯国家杜马（议会下院）审议通过，预计俄总统普京会很快签字批准。 不过，俄罗斯国内对这一法案也有不同声音。有专家认为，此举将对观众利益造成损害。消费者权益保护协会律师安德烈•谢苗诺夫说，收费频道收入主要来源是向观众收取的订阅费用和广告收入，如果禁播广告，收费频道将不得不提高订阅费用，或者因为入不敷出而被迫停播，这实际上损害了消费者权益。