东哈州副州长：发挥哈中双方优势 深化投资合作

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据甘肃网报道，"借助丝绸之路，哈萨克斯坦和中国在千年之前就已经有了联系。现在两国建立了良好的合作关系，依托哈中双边关系的不断上升，我们有条件实现共建新丝绸之路的梦想。"7月7日，东哈萨克斯坦州副州长努尔列别克•舍鲁巴耶夫在接受中国记者采访时说。

传奇的丝绸之路已被时代赋予了更多内涵。"丝绸之路经济带不仅对中国意义重大，对哈萨克斯坦等国家来说也是难得的发展机遇。"努尔列别克•舍鲁巴耶夫说。得益于位于欧亚地区中心这一得天独厚的地缘优势，哈萨克斯坦有机会成为丝绸之路上最大的商务交通枢纽。

努尔列别克•舍鲁巴耶夫告诉记者，哈萨克斯坦资源能源丰富、发展潜力巨大。他所在的东哈萨克斯坦州，工业、交通比较发达，拥有丰富的铅、锌、铜等矿藏资源，也有着良好的投资政策，希望吸引包括中国在内的丝绸之路沿线越来越多的国家参与到当地的发展中。

作为世界第一人口大国，中国对粮食、肉类等食品需求很大。努尔列别克•舍鲁巴耶夫认为，哈萨克斯坦有大量未利用的土地，特别是东哈萨克斯坦州覆盖着广袤的黑土，生产的肉、奶、面粉、谷物等农产品天然、无污染，但农产品的深度加工做得却很不够。而中国拥有相对发达的农业技术、雄厚的资金和巨大的市场。在建设丝绸之路经济带的框架下，双方可以深化投资合作，在哈萨克斯坦生产出高质量的农产品，并将其销往中国，获得双赢。