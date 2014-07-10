库斯塔奈州副州长：拓展哈中合作领域 寻求更多合作机会

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据中国甘肃网报道，6日下午，中国-中亚合作对话会务实合作论坛举行，来自中亚五国及丝路沿线部分国家的代表、驻中国使节，以及国内等15位嘉宾作了精彩的演讲发言。

哈萨克斯坦库斯塔奈州副州长达利巴耶夫说："目前我们和中国共同实施了一个铁矿开采方面的合作项目，并向中国出口铁锭。我们期待寻求到更多的合作机会，拓展合作领域。"他举例双方可以共同合作的项目说："我们可以与吉利汽车合办厂，还可以在食品、科技等领域合作，包括合作建设电站等。甘肃在农业、种植业方面非常有前景，可以展开农工综合体的合作，通过进一步拓展两国省州的合作，包括农业、林业、建筑业等，希望可以进一步推动省州合作。" 中国甘肃省副省长李荣灿在会议上说："合作发展是当今世界的主题，真诚希望以丝绸之路为纽带，以本次论坛为契机，寻求甘肃与中亚国家务实合作的新机遇，开创共同繁荣发展的新局面。"甘肃省副省长李荣灿在发言中介绍道："我们希望推进与各国的互联互通，将以沿线节点城市为支撑，把兰州建成丝绸之路经济带重要的交通枢纽和陆路进出口货物集散中心，并适时开通兰州至中亚、俄罗斯、欧洲货运定期班列，开辟兰州、敦煌直飞阿拉木图等中亚西亚国家的航班及货运航线，为加强彼此经贸往来和人员交流提供便利；抓住当前经贸合作不断扩大的机遇，组织优势企业和中小企业开辟中亚西亚市场。把扩大向西开放与承接我国东中部产业转移结合起来，支持农牧业与哈萨克斯坦、俄罗斯等沿线国家合作，鼓励我省装备制造优势企业与中亚西亚国家开展产品合作；推进技术交流合作，发挥我省石油化工等领域的技术优势，进一步拓宽技术劳务合作渠道，为互利共赢拓展空间；同时，甘肃将每年在中亚西亚国家举办一次‘甘肃文化旅游周'活动，推动与丝绸之路沿线国家的人文交流合作，为深化全面合作创造条件。开放的甘肃将与各界友人携手发展，实现互利共赢！" 吉尔吉斯斯坦楚河州第一副州长沙姆卡诺夫表示："我们计划同中国探讨共同开发左岸金矿，其储量预测达到78吨，希望甘肃乃至中国的企业可以加入到开发过程中。另外，楚河州的铁路、公路建设等领域我们也在开放之中，我们希望可以和甘肃乃至中国在各个领域开展合作。"

伊朗库姆省省长默罕默德•萨德•萨拉伊•马内什说："我们省距离伊朗首都100公里，交通网络可以覆盖17个省份，在库姆省投资前景是巨大的。"默罕默德•萨德•萨拉伊•马内什在发言中介绍说："我们在兰洽会上设立了一个展牌，展示了在库姆省可以投资的项目，希望甘肃乃至中国的大型代表团可以去伊朗，可以去库姆省，我们也将举办专门的公共展览，为前来有意向投资的朋友们提供便利。"