中国陕西省匈奴故都统万城发现中亚粟特人壁画

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据新华社报道，中国陕西省匈奴故都统万城的考古发现往往引起海内外注目，考古人员研究发现在北朝时期（约距今1500年）的墓葬壁画中意外发现信奉拜火教的中亚粟特人的形象，为丝绸之路研究提供重要资料。

统万城位于陕西省靖边县城北58公里处的白城子村，是中国东晋时期南匈奴贵族赫连勃勃建立的大夏国都城。近年来，陕西省考古研究院对古城遗址进行了持续性发掘，出土了一批从北朝到北宋时期的珍贵文物。 陕西省考古研究院统万城遗址考古队队长邢福来说："我们在北朝墓葬的清理中发现了一批壁画，它们包含的人物有佛教徒，也有来自西域的粟特人形象。" 粟特人原是生活在中亚阿姆河与锡尔河一带的古老民族，从中国的东汉时期到宋代，一直活跃在丝绸之路上，以擅长经商闻名于欧亚大陆。根据壁画中高鼻深目等人物特征，尤其是拜火坛等拜火教（即袄教）物品，都显示出其身份来源中亚粟特人。 邢福来表示，经过多年来考古研究发现，统万城在历史上曾是丝绸之路北线上的重要城镇。它处于黄河几字型内，西通河西走廊，东接山西大同，在鲜卑北魏时期地处要冲，佛教、拜火教（即袄教）等僧侣及其文化也驻足于此，从而留下了如今丰富的丝路珍品。 史载，统万城在大夏政权灭亡后，统万城作为北方重要城镇，仍旧被西魏、北周、隋唐、五代等几个朝代延续使用。直到北宋初期，由于西北党项族势力的崛起，宋太宗下令把居民内迁到今天的绥德、米脂一带，统万城被焚毁，随后消失在沙漠深处。800年后的清朝道光时期，又重新被人们发现。